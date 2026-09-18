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Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Где в Крыму не будет воды в пятницу
Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Где в Крыму не будет воды в пятницу
В четырех регионах Крыма не будет воды в пятницу. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T08:57
2026-09-18T08:57
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В четырех регионах Крыма не будет воды в пятницу. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".18 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение: Джанкойский филиал:- до 17:00 (ориентировочно) г. Джанкой - ул. Промышленная- до 14:00 (ориентировочно) с. Котельниково Красноперекопский филиал:до 15:00 (ориентировочно) с.Ишунь - ул. Баранова, ул. Вишневая, ул. Горького, ул. Дубинина, ул. Есенина, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, ул. Леси Украинки, ул. Морская, ул. Пушкина, ул. Толстого, ул. Чапаева Судакский филиал:перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетяхг.Судакпгт. Орджоникидзепгт.Новый Светпгт. Щебетовкапгт. Коктебельпгт.Курортноес.Подгорноес.Южноес.Наниковос.Краснокаменкас.Морскоес.Громовкас.Междуречьес.Солнечная Долинас.Дачноес.Веселоес.Богатовка Феодосийский филиал:авария на сетях "Крымэнерго" Возможны перебои или полное отсутствие водыг. Феодосия (частично)массив " Степной"с.Ближнеемкр-н Камышис.Степноес.Береговоес.СолнечноеСНТ "Светочь"пгт.ПриморскийСНТ "Водоканал"с.Насыпное - ул.Айвазовская, ул.Восточная, ул.Дружбы, ул.Южнобережная, ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Заречная до 13:00 (ориентировочно).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым
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джанкой
судак
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Где в Крыму не будет воды в пятницу

В четырех регионах Крыма не будет воды

08:57 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В четырех регионах Крыма не будет воды в пятницу. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".
18 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение:
Джанкойский филиал:
- до 17:00 (ориентировочно) г. Джанкой - ул. Промышленная
- до 14:00 (ориентировочно) с. Котельниково
Красноперекопский филиал:
до 15:00 (ориентировочно) с.Ишунь - ул. Баранова, ул. Вишневая, ул. Горького, ул. Дубинина, ул. Есенина, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, ул. Леси Украинки, ул. Морская, ул. Пушкина, ул. Толстого, ул. Чапаева
Судакский филиал:
перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях
г.Судак
пгт. Орджоникидзе
пгт.Новый Свет
пгт. Щебетовка
пгт. Коктебель
пгт.Курортное
с.Подгорное
с.Южное
с.Наниково
с.Краснокаменка
с.Морское
с.Громовка
с.Междуречье
с.Солнечная Долина
с.Дачное
с.Веселое
с.Богатовка
Феодосийский филиал:
авария на сетях "Крымэнерго" Возможны перебои или полное отсутствие воды
г. Феодосия (частично)
массив " Степной"
с.Ближнее
мкр-н Камыши
с.Степное
с.Береговое
с.Солнечное
СНТ "Светочь"
пгт.Приморский
СНТ "Водоканал"
с.Насыпное - ул.Айвазовская, ул.Восточная, ул.Дружбы, ул.Южнобережная, ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Заречная до 13:00 (ориентировочно).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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