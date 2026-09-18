https://crimea.ria.ru/20260918/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-pyatnitsu-1159483635.html

Где в Крыму не будет воды в пятницу

Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Где в Крыму не будет воды в пятницу

В четырех регионах Крыма не будет воды в пятницу. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:57

2026-09-18T08:57

2026-09-18T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В четырех регионах Крыма не будет воды в пятницу. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".18 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение: Джанкойский филиал:- до 17:00 (ориентировочно) г. Джанкой - ул. Промышленная- до 14:00 (ориентировочно) с. Котельниково Красноперекопский филиал:до 15:00 (ориентировочно) с.Ишунь - ул. Баранова, ул. Вишневая, ул. Горького, ул. Дубинина, ул. Есенина, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, ул. Леси Украинки, ул. Морская, ул. Пушкина, ул. Толстого, ул. Чапаева Судакский филиал:перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетяхг.Судакпгт. Орджоникидзепгт.Новый Светпгт. Щебетовкапгт. Коктебельпгт.Курортноес.Подгорноес.Южноес.Наниковос.Краснокаменкас.Морскоес.Громовкас.Междуречьес.Солнечная Долинас.Дачноес.Веселоес.Богатовка Феодосийский филиал:авария на сетях "Крымэнерго" Возможны перебои или полное отсутствие водыг. Феодосия (частично)массив " Степной"с.Ближнеемкр-н Камышис.Степноес.Береговоес.СолнечноеСНТ "Светочь"пгт.ПриморскийСНТ "Водоканал"с.Насыпное - ул.Айвазовская, ул.Восточная, ул.Дружбы, ул.Южнобережная, ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Заречная до 13:00 (ориентировочно).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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