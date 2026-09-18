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Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России

Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России

Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T10:19

2026-09-18T10:19

2026-09-18T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате. Об этом пишет РИА Новости.Уточняется, что наблюдатели посетили избирательный участок №182 района Якиманки в Москве. Им рассказали об организации процесса, возможностях голосования для маломобильных людей, познакомили с инфраструктурой и техническими новинками. Больше всего их впечатлили терминалы электронного голосования.Избирательная кампания, которая сейчас проходит в России, значимая и во многом определяющая. Голос каждого избирателя имеет значение. Участие в выборах является общим вкладом в победу в специальной военной операции, заявлял президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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