Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России
Иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДемонстрация дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате. Об этом пишет РИА Новости.
"Голосование (в России – ред.) проводится организованно, и самое интересное, что люди могут голосовать физически, с помощью электронных устройств для голосования и даже с помощью своих мобильных телефонов. Это что-то новое!", – заявил главный избирательный комиссар Пакистана Султан Мохаммад Джалал Сикандар.
Уточняется, что наблюдатели посетили избирательный участок №182 района Якиманки в Москве. Им рассказали об организации процесса, возможностях голосования для маломобильных людей, познакомили с инфраструктурой и техническими новинками. Больше всего их впечатлили терминалы электронного голосования.
Избирательная кампания, которая сейчас проходит в России, значимая и во многом определяющая. Голос каждого избирателя имеет значение. Участие в выборах является общим вкладом в победу в специальной военной операции, заявлял президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам.