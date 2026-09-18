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Еще два населенных пункта освобождены в ДНР
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР
Российские военные освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T11:41
2026-09-18T11:41
2026-09-18T11:42
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Накануне бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР
Российские подразделения освободили еще два населенных пункта в ДНР
11:41 18.09.2026 (обновлено: 11:42 18.09.2026)