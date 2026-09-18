https://crimea.ria.ru/20260918/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobozhdeny-v-dnr-1159489691.html

Еще два населенных пункта освобождены в ДНР

Еще два населенных пункта освобождены в ДНР - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Еще два населенных пункта освобождены в ДНР

Российские военные освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T11:41

2026-09-18T11:41

2026-09-18T11:42

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141582673_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_d64422204db04ff90b415fa1871ed0bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Накануне бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости