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Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777
Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777 - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777
Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили гаубицу противника М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:12
2026-09-18T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили гаубицу противника М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Точным попаданием российского FPV-дрона вражеская гаубица была выведена из строя, добавили в Минобороны РФ.Во время повторного вылета бойцы обнаружили замаскированный у дерева в заброшенном населенном пункте автомобиль высокой проходимости с личным составом ВСУ, который был уничтожен точным попаданием ударного беспилотника.Отмечается, что Каховское направление СВО характеризуется высокой плотностью применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это операторы 49-й общевойсковой армии успешно преодолевают помехи за счет использования нестандартных частот управления и высокого индивидуального мастерства."Успешные действия операторов ударных FPV-дронов на Каховском направлении в Херсонской области позволяют существенно снижать боевой потенциал подразделений ВСУ на правобережье Днепра и срывать их планы", - заключили в Минобороны России.Ранее дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Для уничтожения цели использовались оптоволоконные FPV-дроны, которые не подвержены воздействию вражеских РЭБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВОБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
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новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, видео, видео
Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777
Операторы FPV-дронов уничтожили гаубицу ВСУ М-777 в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили гаубицу противника М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Во время боевого вылета оператор ударного FPV-дрона обнаружил замаскированную 155-мм гаубицу ВСУ М-777 американского производства, которая периодически вела огонь по нашему переднему краю. После доразведки цели оператор ударного БПЛА совершил заход и ее поражение", - рассказали в российском военном ведомстве.
Точным попаданием российского FPV-дрона вражеская гаубица была выведена из строя, добавили в Минобороны РФ.
Во время повторного вылета бойцы обнаружили замаскированный у дерева в заброшенном населенном пункте автомобиль высокой проходимости с личным составом ВСУ, который был уничтожен точным попаданием ударного беспилотника.
Отмечается, что Каховское направление СВО характеризуется высокой плотностью применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это операторы 49-й общевойсковой армии успешно преодолевают помехи за счет использования нестандартных частот управления и высокого индивидуального мастерства.
"Успешные действия операторов ударных FPV-дронов на Каховском направлении в Херсонской области позволяют существенно снижать боевой потенциал подразделений ВСУ на правобережье Днепра и срывать их планы", - заключили в Минобороны России.
Ранее дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт
управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Для уничтожения цели использовались оптоволоконные FPV-дроны, которые не подвержены воздействию вражеских РЭБ.
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