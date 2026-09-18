https://crimea.ria.ru/20260918/dronovody-gruppirovki-dnepr-unichtozhili-vrazheskuyu-gaubitsu-m-777-1159446739.html

Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777

Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777 - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777

Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили гаубицу противника М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T07:12

2026-09-18T07:12

2026-09-18T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили гаубицу противника М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Точным попаданием российского FPV-дрона вражеская гаубица была выведена из строя, добавили в Минобороны РФ.Во время повторного вылета бойцы обнаружили замаскированный у дерева в заброшенном населенном пункте автомобиль высокой проходимости с личным составом ВСУ, который был уничтожен точным попаданием ударного беспилотника.Отмечается, что Каховское направление СВО характеризуется высокой плотностью применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это операторы 49-й общевойсковой армии успешно преодолевают помехи за счет использования нестандартных частот управления и высокого индивидуального мастерства."Успешные действия операторов ударных FPV-дронов на Каховском направлении в Херсонской области позволяют существенно снижать боевой потенциал подразделений ВСУ на правобережье Днепра и срывать их планы", - заключили в Минобороны России.Ранее дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Для уничтожения цели использовались оптоволоконные FPV-дроны, которые не подвержены воздействию вражеских РЭБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВОБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, видео, видео