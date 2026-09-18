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Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T23:02
2026-09-18T23:02
2026-09-18T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.Уточняется, что повреждения были незначительными и не повлияли на работу станции. Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100%."Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям", – отметили в пресс-службе.13 сентября сообщалось о том, что киевские боевики второй день целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, зафиксировано более 10 ударов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро раненыКиев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеДрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, курская аэс, атаки всу, росатом, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво, атомная энергетика
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
Украинский беспилотник сдетонировал при падении на градирню Курской АЭС