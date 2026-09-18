Рейтинг@Mail.ru
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/dron-vzorvalsya-u-energobloka-kurskoy-aes-1159521200.html
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T23:02
2026-09-18T23:02
курская область
курская аэс
атаки всу
росатом
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
новости сво
атомная энергетика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132350948_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_92931f221a11dde00dde9a795f593900.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.Уточняется, что повреждения были незначительными и не повлияли на работу станции. Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100%."Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям", – отметили в пресс-службе.13 сентября сообщалось о том, что киевские боевики второй день целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, зафиксировано более 10 ударов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро раненыКиев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеДрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132350948_0:0:416:312_1920x0_80_0_0_bb047df4fbcc2c9a27970296ff56697f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, курская аэс, атаки всу, росатом, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво, атомная энергетика
Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС

Украинский беспилотник сдетонировал при падении на градирню Курской АЭС

23:02 18.09.2026
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.
"17 сентября беспилотник упал на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 и сдетонировал",– говорится в сообщении.
Уточняется, что повреждения были незначительными и не повлияли на работу станции. Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100%.
"Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям", – отметили в пресс-службе.
13 сентября сообщалось о том, что киевские боевики второй день целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, зафиксировано более 10 ударов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные
Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
 
Курская областьКурская АЭСАтаки ВСУРосатомБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиНовости СВОАтомная энергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
22:59Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ
22:48Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день
22:23"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ
22:10Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
21:51Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
21:50"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
21:42Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
21:38В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
21:31Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК
21:22Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
21:05Сестричество милосердия активно развивается в Крыму
21:02Явка на выборах в России к 21:00 превысила 29 процентов
20:52Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу
20:39Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью
20:24Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:20Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
20:10Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:48Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
Лента новостейМолния