https://crimea.ria.ru/20260918/dron-vzorvalsya-u-energobloka-kurskoy-aes-1159521200.html

Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС

Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС

Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T23:02

2026-09-18T23:02

2026-09-18T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню Курской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.Уточняется, что повреждения были незначительными и не повлияли на работу станции. Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100%."Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям", – отметили в пресс-службе.13 сентября сообщалось о том, что киевские боевики второй день целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, зафиксировано более 10 ударов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро раненыКиев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеДрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курская аэс, атаки всу, росатом, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво, атомная энергетика