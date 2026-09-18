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Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
В Севастополе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) – умные устройства – на выборах в Госдуму РФ были заменены традиционными прозрачными... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:22
2026-09-18T21:22
севастополь
выборы
выборы в крыму и севастополе
выборы-2026
севгоризбирком
нина фаустова
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) – умные устройства – на выборах в Госдуму РФ были заменены традиционными прозрачными избирательными ящиками, которые снабдили крышками для установки пломб. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Впервые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) в Севастополе использовали в 2018 году на выборах президента Российской Федерации, 90 участков были оснащены электронными устройствами, а в 2019 году они были на всех 180 избирательных участках, и Севастополь стал единственным субъектом России, который на 100% был обеспечен КОИБами в ходе избирательны кампаний. В 2023 году КОИБы в городе обновились, и в 2025 новые машины использовались на выборах губернатора города федерального значения.По словам Фаустовой, основанием для отказа от умных машин стало решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации как организатора выборов.По ее словам, одной из причин того, что КОИБы исчезли с избирательных участков, стало то, что "частично это оборудование уже устарело"."У нас, например, были КОИБЫ 2010 года, и они рассчитаны были на срок действия 10 лет", – отметила Фаустова.Также причиной является невозможность в нынешних условиях обеспечить такой технике бесперебойную работу, добавила она.Таких традиционных прозрачных ящиков приобрели к выборам в ГД с запасом, отметила она."Ящики все новые у нас закуплены, они прозрачные абсолютно, и видно, что находится в них. Также мы учли то, что их необходимо опечатывать, и у ящиков есть крышка с отверстиями под пластиковые пломбы. Процесс опечатки ящика занимает буквально несколько секунд", – сказала Фаустова.По ее словам, регламент работы участковых комиссий настолько сложный, что если собрать все нормативные документы, то это будет огромная монография", так что небольшое усложнение в действиях из-за отсутствия КОИБов – это мелочь."Плюс надо учесть, что членов участковых комиссий не один, не два и не три человека, а от девяти и больше в зависимости от размера участка. Это представители политических партий, опытные люди, которые много лет живут в Севастополе, обучены, знают процесс и между собой у них все задачи и обязанности распределены. Мы все оттренировали. Поэтому любая нештатная ситуация на участке – все отработано, каждый знает, что делать", – заключила Фаустова.Ранее Фаустова рассказала, что в Севастополе в первый день основного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в течение дня больше половины участков приостанавливали работу во время воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения светаКак в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревогиВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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севастополь, выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, севгоризбирком, нина фаустова, новости севастополя
Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах

В Севастополе КОИБы на выборах в Госдуму сменили традиционные ящики

21:22 18.09.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы -2026 в Севастополе
Выборы -2026 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) – умные устройства – на выборах в Госдуму РФ были заменены традиционными прозрачными избирательными ящиками, которые снабдили крышками для установки пломб. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
Впервые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) в Севастополе использовали в 2018 году на выборах президента Российской Федерации, 90 участков были оснащены электронными устройствами, а в 2019 году они были на всех 180 избирательных участках, и Севастополь стал единственным субъектом России, который на 100% был обеспечен КОИБами в ходе избирательны кампаний. В 2023 году КОИБы в городе обновились, и в 2025 новые машины использовались на выборах губернатора города федерального значения.
По словам Фаустовой, основанием для отказа от умных машин стало решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации как организатора выборов.

"Были оценены все факторы, и ЦИК приняла решение, что комплексы обработки избирательных бюллетеней в этом году использоваться не будут. Не только Севастополе, а по всей стране", – сказала Фаустова.

По ее словам, одной из причин того, что КОИБы исчезли с избирательных участков, стало то, что "частично это оборудование уже устарело".
"У нас, например, были КОИБЫ 2010 года, и они рассчитаны были на срок действия 10 лет", – отметила Фаустова.
Также причиной является невозможность в нынешних условиях обеспечить такой технике бесперебойную работу, добавила она.

"Мы понимаем, что КОИБ – это все-таки дорогая техника, для которой обязательно нужно энергоснабжение, то есть нужно обеспечить бесперебойность ее работы. А в настоящий момент, даже при переключении генератора, КОИБ на какое-то время останется без питания, его работа будет просто аннулирована, и участок все равно уйдет на ручной пересчет. Поэтому работаем на традиционных ящиках для голосования", – пояснила глава Севгоризбиркома.

Таких традиционных прозрачных ящиков приобрели к выборам в ГД с запасом, отметила она.
"Ящики все новые у нас закуплены, они прозрачные абсолютно, и видно, что находится в них. Также мы учли то, что их необходимо опечатывать, и у ящиков есть крышка с отверстиями под пластиковые пломбы. Процесс опечатки ящика занимает буквально несколько секунд", – сказала Фаустова.
По ее словам, регламент работы участковых комиссий настолько сложный, что если собрать все нормативные документы, то это будет огромная монография", так что небольшое усложнение в действиях из-за отсутствия КОИБов – это мелочь.
"Плюс надо учесть, что членов участковых комиссий не один, не два и не три человека, а от девяти и больше в зависимости от размера участка. Это представители политических партий, опытные люди, которые много лет живут в Севастополе, обучены, знают процесс и между собой у них все задачи и обязанности распределены. Мы все оттренировали. Поэтому любая нештатная ситуация на участке – все отработано, каждый знает, что делать", – заключила Фаустова.
Ранее Фаустова рассказала, что в Севастополе в первый день основного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в течение дня больше половины участков приостанавливали работу во время воздушной тревоги.
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