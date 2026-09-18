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"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе - РИА Новости Крым, 18.09.2026
"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об этом в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:50
2026-09-18T21:54
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владимир путин (политик)
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об этом в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что внешних угроз у России меньше не становится. Более того, сегодня НАТО заходит в разные регионы мира, чтобы спасти свои падающие рейтинги, прикрыть ошибки в экономической и социальной политике, однако это у них не очень получается."НАТО разбухает, расширяется, уже на другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией", - отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), европа, политика, внешняя политика, новости, нато, расширение нато, коллективный запад
"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе

Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с Европой – Путин

21:50 18.09.2026 (обновлено: 21:54 18.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об этом в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями... Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет", - сказал российский лидер.

Он отметил, что внешних угроз у России меньше не становится. Более того, сегодня НАТО заходит в разные регионы мира, чтобы спасти свои падающие рейтинги, прикрыть ошибки в экономической и социальной политике, однако это у них не очень получается.
"НАТО разбухает, расширяется, уже на другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией", - отметил президент.
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РоссияВладимир Путин (политик)ЕвропаПолитикаВнешняя политикаНовостиНАТОРасширение НАТОКоллективный Запад
 
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