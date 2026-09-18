https://crimea.ria.ru/20260918/davayte-zhit-druzhno-inache-nam-pridetsya-otvechat-putin-obratilsya-k-evrope-1159520620.html

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе - РИА Новости Крым, 18.09.2026

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе

Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об этом в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:50

2026-09-18T21:50

2026-09-18T21:54

россия

владимир путин (политик)

европа

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внешняя политика

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нато

расширение нато

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об этом в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что внешних угроз у России меньше не становится. Более того, сегодня НАТО заходит в разные регионы мира, чтобы спасти свои падающие рейтинги, прикрыть ошибки в экономической и социальной политике, однако это у них не очень получается."НАТО разбухает, расширяется, уже на другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией", - отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

европа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), европа, политика, внешняя политика, новости, нато, расширение нато, коллективный запад