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Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:41
2026-09-18T16:41
2026-09-18T16:41
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Девочка погибла в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Ночью вражеские БПЛА атаковали частный дом, семья оказалась под завалами. Бабушку удалось спасти. Поисково-спасательные работы длились порядка 10 часов.Утром в пятницу, 18 сентября, на автодороге Луганск – Новоайдар был атакован рейсовый автобус. Погибли две пожилые женщины, ранения получили три человека. Еще один удар нанесен по автобусу на автодороге Старобельск – Новоайдар, обошлось без пострадавших.В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний парень.Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской областиДвое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в ДонецкеДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, обстрелы всу, новости сво
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
В результате украинских ударов в ЛНР четыре человека погибли и пятеро получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Со вчерашнего вечера ВСУ усилили удары по территории нашей республики. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие: погибли четыре человека, среди них, 16-летняя девочка, еще пять человек ранены", – написал Пасечник.
Девочка погибла в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Ночью вражеские БПЛА атаковали частный дом, семья оказалась под завалами. Бабушку удалось спасти. Поисково-спасательные работы длились порядка 10 часов.
Утром в пятницу, 18 сентября, на автодороге Луганск – Новоайдар был атакован рейсовый автобус. Погибли две пожилые женщины, ранения получили три человека. Еще один удар нанесен по автобусу на автодороге Старобельск – Новоайдар, обошлось без пострадавших.
В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний парень.
"Всего за сутки под огнем противника 11 муниципалитетов. Повреждены жилые дома, транспортные средства, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Местные власти и оперативные службы работают над ликвидацией последствий", – рассказал Пасечник.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии
и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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