Рейтинг@Mail.ru
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/byut-dronami-po-domam-i-avtobusam-v-lnr-4-mirnykh-zhitelya-pogibli-i-pyatero-raneny-1159510804.html
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:41
2026-09-18T16:41
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158371480_0:98:1020:672_1920x0_80_0_0_4d7ab12b0747ae2809f8178b5b4d1a3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Девочка погибла в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Ночью вражеские БПЛА атаковали частный дом, семья оказалась под завалами. Бабушку удалось спасти. Поисково-спасательные работы длились порядка 10 часов.Утром в пятницу, 18 сентября, на автодороге Луганск – Новоайдар был атакован рейсовый автобус. Погибли две пожилые женщины, ранения получили три человека. Еще один удар нанесен по автобусу на автодороге Старобельск – Новоайдар, обошлось без пострадавших.В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний парень.Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской областиДвое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в ДонецкеДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158371480_0:2:1020:767_1920x0_80_0_0_19f9f5770f589c929c35cc92ddd82164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, обстрелы всу, новости сво
Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены

В результате украинских ударов в ЛНР четыре человека погибли и пятеро получили ранения

16:41 18.09.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ ЛНР при атаке ВСУ на частный сектор ранены четверо мирных жителей
В ЛНР при атаке ВСУ на частный сектор ранены четверо мирных жителей
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Со вчерашнего вечера ВСУ усилили удары по территории нашей республики. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие: погибли четыре человека, среди них, 16-летняя девочка, еще пять человек ранены", – написал Пасечник.
Девочка погибла в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Ночью вражеские БПЛА атаковали частный дом, семья оказалась под завалами. Бабушку удалось спасти. Поисково-спасательные работы длились порядка 10 часов.
Утром в пятницу, 18 сентября, на автодороге Луганск – Новоайдар был атакован рейсовый автобус. Погибли две пожилые женщины, ранения получили три человека. Еще один удар нанесен по автобусу на автодороге Старобельск – Новоайдар, обошлось без пострадавших.
В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний парень.
"Всего за сутки под огнем противника 11 муниципалитетов. Повреждены жилые дома, транспортные средства, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Местные власти и оперативные службы работают над ликвидацией последствий", – рассказал Пасечник.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области
Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке
Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
17:40Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
17:33Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ
17:26В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
17:17"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов
17:09В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей
17:033,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
16:54Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
16:41Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
16:30В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин
16:23Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре
16:17Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
16:08Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%
15:55На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
15:44В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие
15:38В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
15:31"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму
15:15Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
15:03В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
14:54Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния