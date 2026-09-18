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Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены

Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены

В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T16:41

2026-09-18T16:41

2026-09-18T16:41

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Девочка погибла в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Ночью вражеские БПЛА атаковали частный дом, семья оказалась под завалами. Бабушку удалось спасти. Поисково-спасательные работы длились порядка 10 часов.Утром в пятницу, 18 сентября, на автодороге Луганск – Новоайдар был атакован рейсовый автобус. Погибли две пожилые женщины, ранения получили три человека. Еще один удар нанесен по автобусу на автодороге Старобельск – Новоайдар, обошлось без пострадавших.В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний парень.Ранее сообщалось, что в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской областиДвое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в ДонецкеДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, обстрелы всу, новости сво