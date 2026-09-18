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Больше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревоги

Больше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Больше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревоги

В первый день голосования на выборах депутатов Госдумы в Севастополе более половины избирательных участков приостанавливали работу из-за воздушной тревоги. Об... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T19:37

2026-09-18T19:37

2026-09-18T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В первый день голосования на выборах депутатов Госдумы в Севастополе более половины избирательных участков приостанавливали работу из-за воздушной тревоги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова.Сирены в городе включали в пятницу в 12:48. Угроза удара была снята спустя 40 минут.По ее словам, процесс приостановки голосования прошел в штатном режиме по отработанной схеме. Все списки и ящики для бюллетеней были опечатаны, а сотрудники полиции указывали людям, куда проходить на эвакуацию.Те же избирательные участки, которые находились в помещениях без окон с толстыми несущими стенами, процесс голосования не прекращали. По словам Фаустовой, на данный момент выборы проходят в штатном режиме.В Севастополе 187 участков с 8.00 до 20.00 открыты для голосования на выборах в Госдуму России и дополнительных выборах в органы местного самоуправления – депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов.К 15:00 в Севастополе на выборах депутатов Госдумы и депутатов советов Балаклавского и Нахимовского округов проголосовалиболее 153 тысяч избирателей.Ранее сообщалось, что в Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%.18 сентября в Севастополе стартовал первый день трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы России. К этому времени досрочно в городе федерального значения проголосовали134 244 человек. Нина Фаустова отмечала, что началу выборов в первый основной день явка досрочного голосования в Севастополе составляла 38,27%. Всего, по словам Фаустовой, в Севастополе 343 881 избиратель.За процессом голосования в городе федерального значения следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.Основными днями голосования являются 18, 19 и 20 сентября.Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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