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Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно

Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно

В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T07:41

2026-09-18T07:41

2026-09-18T07:41

ростовская область

новости

юрий слюсарь

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове под обломки попали пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. Кроме того, в двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе пострадала кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и 4 автомобиля. Экстренные службы работают на местах происшествий.После завершения работы оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия