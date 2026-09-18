Рейтинг@Mail.ru
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/bolee-50-bpla-atakovali-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1159477571.html
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:41
2026-09-18T07:41
ростовская область
новости
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове под обломки попали пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. Кроме того, в двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе пострадала кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и 4 автомобиля. Экстренные службы работают на местах происшествий.После завершения работы оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, новости, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно

В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации

07:41 18.09.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 50 БПЛА в городах Батайске, Таганроге, Ростове и 5 районах области: Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском, Матвеево-Курганском. По оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА", - сообщил он.
В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове под обломки попали пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. Кроме того, в двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе пострадала кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и 4 автомобиля. Экстренные службы работают на местах происшествий.
После завершения работы оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь.
Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, добавил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьНовостиЮрий СлюсарьАтаки ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
10:19Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России
09:51В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
09:43Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование
09:26Названы праздничные и выходные дни в 2027 году
09:15Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
09:08В Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФ
08:57Где в Крыму не будет воды в пятницу
08:52Старт голосования в Феодосии: что происходит на участках
08:44Выборы в Госдуму – в Симферополе открылись участки
08:37Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение
08:26629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России
08:10Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
08:00В Крыму стартовали выборы
07:52350 дронов ВСУ атаковали Москву
07:50Грозит ли Земле попадание в черную дыру
07:41Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
07:31На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
07:26От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России
07:12Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777
Лента новостейМолния