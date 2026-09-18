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Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:41
2026-09-18T07:41
2026-09-18T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове под обломки попали пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. Кроме того, в двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе пострадала кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и 4 автомобиля. Экстренные службы работают на местах происшествий.После завершения работы оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, новости, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия
Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 50 БПЛА в городах Батайске, Таганроге, Ростове и 5 районах области: Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском, Матвеево-Курганском. По оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА", - сообщил он.
В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове под обломки попали пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. Кроме того, в двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе пострадала кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и 4 автомобиля. Экстренные службы работают на местах происшествий.
После завершения работы оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь.
Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, добавил губернатор.
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