https://crimea.ria.ru/20260918/boepripas-vzorvalsya-v-rukakh-8-letnego-malchika-v-belgorodskoy-oblasti-1159490234.html

Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области

Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области

В Белгородской области 8-летний ребенок погиб после того, как поднял взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T12:02

2026-09-18T12:02

2026-09-18T12:02

белгородская область

александр шуваев

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Белгородской области 8-летний ребенок погиб после того, как поднял взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.По информации Шуваева, мальчик погиб в результате полученных ранений.Глава региона призвал жителей Белгородской области не трогать взрывоопасные или подозрительные предметы, отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, александр шуваев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости