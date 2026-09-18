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Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области
Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области
В Белгородской области 8-летний ребенок погиб после того, как поднял взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T12:02
2026-09-18T12:02
белгородская область
александр шуваев
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Белгородской области 8-летний ребенок погиб после того, как поднял взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.По информации Шуваева, мальчик погиб в результате полученных ранений.Глава региона призвал жителей Белгородской области не трогать взрывоопасные или подозрительные предметы, отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгородская область, александр шуваев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Боеприпас взорвался в руках 8-летнего мальчика в Белгородской области

В Белгородской области в результате детонации найденного боеприпаса погиб ребенок

12:02 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Белгородской области 8-летний ребенок погиб после того, как поднял взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.
"К большому сожалению, сегодня в поселке Ракитное 8-летний мальчик обнаружил на территории домовладения взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его - боеприпас сдетонировал", – написал он.
По информации Шуваева, мальчик погиб в результате полученных ранений.
Глава региона призвал жителей Белгородской области не трогать взрывоопасные или подозрительные предметы, отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.
Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.
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Белгородская областьАлександр ШуваевПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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