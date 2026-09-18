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"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму
"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму
В Крыму в рамках ежегодной благотворительной акции "Белый цветок" помощь получают около 200 паллиативных детей. Кроме того, еще 80 ребят за собранные деньги... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T15:31
2026-09-18T15:31
крым
"белый цветок"
благотворительность
дети
елена аксенова
нона бахарева
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках ежегодной благотворительной акции "Белый цветок" помощь получают около 200 паллиативных детей. Кроме того, еще 80 ребят за собранные деньги смогли получить срочное лечение в городах России. Об этом сообщила председатель наблюдательного совета межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Белый цветок"."Акции уже много лет, она подразумевает распределение средств в двух направлениях – это Крымский детский хоспис и "Срочный билет", – рассказала Аксенова.По ее словам, в планах на следующий год – построить здание Крымского детского хосписа на берегу моря.Она отметила, что перед стартом акции заручилась поддержкой и благословением крымского правящего архиерея владыки Тихона. В мероприятиях Крымская митрополия принимает активное участие. Духовное управление мусульман Крыма тоже включается в эту акцию.Как рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева, за год в рамках программы "Срочный билет" более 80 детей отправили на лечение в Санкт-Петербург, Москву, Курган. Закуплено было более 300 билетов, поскольку ребенка сопровождают не всегда только родители.По ее словам, в этом году на покупку срочных билетов для больных детей и сопровождающих потратили пять миллионов рублей.В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублейДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписаДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
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крым, "белый цветок", благотворительность, дети, елена аксенова, нона бахарева, общество, новости крыма
"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму

В Крыму помощь в рамках акции "Белый цветок" получают около 200 паллиативных детей

15:31 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский хоспис
Детский хоспис - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках ежегодной благотворительной акции "Белый цветок" помощь получают около 200 паллиативных детей. Кроме того, еще 80 ребят за собранные деньги смогли получить срочное лечение в городах России. Об этом сообщила председатель наблюдательного совета межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Белый цветок".
"Акции уже много лет, она подразумевает распределение средств в двух направлениях – это Крымский детский хоспис и "Срочный билет", – рассказала Аксенова.
По ее словам, в планах на следующий год – построить здание Крымского детского хосписа на берегу моря.
"Если все получится, в следующем году мы уже будем видеть это здание Крымского детского хосписа, оно уже будет осязаемым", – поделилась Аксенова.
Она отметила, что перед стартом акции заручилась поддержкой и благословением крымского правящего архиерея владыки Тихона. В мероприятиях Крымская митрополия принимает активное участие. Духовное управление мусульман Крыма тоже включается в эту акцию.
Как рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева, за год в рамках программы "Срочный билет" более 80 детей отправили на лечение в Санкт-Петербург, Москву, Курган. Закуплено было более 300 билетов, поскольку ребенка сопровождают не всегда только родители.
"Мы никогда не останавливаемся, всегда думаем, что нам нужно сделать еще. Нас не останавливает ни отсутствие самолетов, ни изменение расписания поездов. В этом году мы приняли решение, что нужно обязательно подключить автоперевозки, поскольку они очень дорогие для родителей, чтобы доставить ребенка на лечение", – рассказала Бахарева.
По ее словам, в этом году на покупку срочных билетов для больных детей и сопровождающих потратили пять миллионов рублей.
В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крым"Белый цветок"БлаготворительностьдетиЕлена АксеноваНона БахареваОбществоНовости Крыма
 
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