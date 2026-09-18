https://crimea.ria.ru/20260918/belyy-tsvetok-pomogaet-okolo-200-palliativnym-detyam-v-krymu-1159507167.html

"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму

"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026

"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму

В Крыму в рамках ежегодной благотворительной акции "Белый цветок" помощь получают около 200 паллиативных детей. Кроме того, еще 80 ребят за собранные деньги... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T15:31

2026-09-18T15:31

2026-09-18T15:31

крым

"белый цветок"

благотворительность

дети

елена аксенова

нона бахарева

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках ежегодной благотворительной акции "Белый цветок" помощь получают около 200 паллиативных детей. Кроме того, еще 80 ребят за собранные деньги смогли получить срочное лечение в городах России. Об этом сообщила председатель наблюдательного совета межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Белый цветок"."Акции уже много лет, она подразумевает распределение средств в двух направлениях – это Крымский детский хоспис и "Срочный билет", – рассказала Аксенова.По ее словам, в планах на следующий год – построить здание Крымского детского хосписа на берегу моря.Она отметила, что перед стартом акции заручилась поддержкой и благословением крымского правящего архиерея владыки Тихона. В мероприятиях Крымская митрополия принимает активное участие. Духовное управление мусульман Крыма тоже включается в эту акцию.Как рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева, за год в рамках программы "Срочный билет" более 80 детей отправили на лечение в Санкт-Петербург, Москву, Курган. Закуплено было более 300 билетов, поскольку ребенка сопровождают не всегда только родители.По ее словам, в этом году на покупку срочных билетов для больных детей и сопровождающих потратили пять миллионов рублей.В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублейДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписаДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, "белый цветок", благотворительность, дети, елена аксенова, нона бахарева, общество, новости крыма