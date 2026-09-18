https://crimea.ria.ru/20260918/armiya-rossii-razbila-logisticheskiy-tsentr-s-voennymi-gruzami-i-sukhogruz--1159478116.html
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T08:10
2026-09-18T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате удара в Одесской области поражены: в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения, а также логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, одесская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы