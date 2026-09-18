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Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T08:10
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россия
новости сво
одесская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате удара в Одесской области поражены: в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения, а также логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, одесская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз

Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы

08:10 18.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате удара в Одесской области поражены: в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения, а также логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.
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