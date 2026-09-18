https://crimea.ria.ru/20260918/armiya-rossii-razbila-logisticheskiy-tsentr-s-voennymi-gruzami-i-sukhogruz--1159478116.html

Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз

Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз

Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:10

2026-09-18T08:10

2026-09-18T08:10

россия

новости сво

одесская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате удара в Одесской области поражены: в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения, а также логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, одесская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)