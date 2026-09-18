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Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября

Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября

Мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" в храмах Крыма будут проходить до октября. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T14:41

2026-09-18T14:41

2026-09-18T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" в храмах Крыма будут проходить до октября. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, для храмов Симферопольской и Крымской епархии уже стало традиционным проведение концертов на храмовых территориях, благотворительных акций, посещение социальных учреждений.В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублейДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписаДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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