Рейтинг@Mail.ru
Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/aktsii-i-yarmarki-v-ramkakh-belogo-tsvetka-v--krymu-prodlyatsya-do-oktyabrya-1159504355.html
Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября
Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября
Мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" в храмах Крыма будут проходить до октября. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T14:41
2026-09-18T14:41
крым
новости крыма
благотворительность
"белый цветок"
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159491705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cedd806706eb26363095cef8df44d001.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" в храмах Крыма будут проходить до октября. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, для храмов Симферопольской и Крымской епархии уже стало традиционным проведение концертов на храмовых территориях, благотворительных акций, посещение социальных учреждений.В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублейДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписаДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159491705_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679ab648fab51c1d7f85c5edbab8b3f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, благотворительность, "белый цветок", общество
Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября

Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в храмах Крыма продлятся до октября

14:41 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Белый цветок" Традиции милосердия и помощи детям"
Пресс-конференция Белый цветок Традиции милосердия и помощи детям - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" в храмах Крыма будут проходить до октября. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Акции, благотворительные ярмарки, которые сейчас в храмах проходят, будут проходить вплоть до начала октября. Мы свободно себя чувствуем в этом графике... Для нас это важное событие", – подчеркнул Рогатенюк.
По его словам, для храмов Симферопольской и Крымской епархии уже стало традиционным проведение концертов на храмовых территориях, благотворительных акций, посещение социальных учреждений.
"Люди понимают, что сентябрь у нас посвящен делам милосердия... Мы должны учить милосердию. Нам надо сделать так, чтобы люди чувствовали потребность делать добрые дела", – отметил протоиерей.
В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
 
КрымНовости КрымаБлаготворительность"Белый цветок"Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
15:31"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму
15:15Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
15:03В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
14:54Путин проголосовал на выборах в Госдуму
14:41Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября
14:30Цены в Крыму: что подешевело и подорожало в августе
14:20Россия и Китай направили Японии ноту протеста
14:08В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей
14:00"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке
13:45МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
13:32Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове
13:26Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
13:09Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа
12:49В Севастополе звучит воздушная тревога
12:45В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю
12:36На Кубани украинские дроны атаковали избирательный участок
12:31В Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие
12:22По Украине нанесены два массированных и пять групповых ударов
12:15Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани
Лента новостейМолния