Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября
Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в храмах Крыма продлятся до октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Белый цветок" Традиции милосердия и помощи детям"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" в храмах Крыма будут проходить до октября. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Акции, благотворительные ярмарки, которые сейчас в храмах проходят, будут проходить вплоть до начала октября. Мы свободно себя чувствуем в этом графике... Для нас это важное событие", – подчеркнул Рогатенюк.
По его словам, для храмов Симферопольской и Крымской епархии уже стало традиционным проведение концертов на храмовых территориях, благотворительных акций, посещение социальных учреждений.
"Люди понимают, что сентябрь у нас посвящен делам милосердия... Мы должны учить милосердию. Нам надо сделать так, чтобы люди чувствовали потребность делать добрые дела", – отметил протоиерей.
В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.
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