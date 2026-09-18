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Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T10:30
2026-09-18T10:30
2026-09-18T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Он поздоровался со всеми и пожелал всем хорошего дня.В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – 30 временных участков для голосования. В составе комиссии - более 11 тысяч человек. Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходило с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование Старт голосования в Феодосии: что происходит на участкахИзбирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, сергей аксенов, новости крыма
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
Глава Крыма Аксенов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
10:30 18.09.2026 (обновлено: 10:31 18.09.2026)