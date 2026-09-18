https://crimea.ria.ru/20260918/629-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-esche-14-regionami-rossii-1159479298.html

629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России

629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России - РИА Новости Крым, 18.09.2026

629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России

629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:26

2026-09-18T08:26

2026-09-18T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских дронов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации.С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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