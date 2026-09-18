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629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России
629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России - РИА Новости Крым, 18.09.2026
629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России
629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T08:26
2026-09-18T08:26
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских дронов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации.С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), срочные новости крыма
629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России

629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России

08:26 18.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских дронов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
В результате атаки более 50 БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и коммуникации.
С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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