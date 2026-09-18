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3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии - РИА Новости Крым, 18.09.2026
3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
В Крыму на счета представителей туристического бизнеса в пятницу, 18 сентября, поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ)... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:03
2026-09-18T17:03
2026-09-18T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на счета представителей туристического бизнеса в пятницу, 18 сентября, поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Об этом сообщил глава министерства курортов республики Сергей Ганзий.12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Накануне в Крыму объявили дополнительный отбор заявок на оформление федеральных субсидий туристическому бизнесу.Он уточнил, что прием заявок на данную меру поддержки продолжается до 25 сентября.По словам главы министерства курортов республики, организации и индивидуальные предприниматели могут использовать деньги на свои нужды, в частности, на выплаты долгов перед туристами, при условии сохранения численности коллектива в размере 80% по отношению к июню 2027 года (в сравнении с июнем 2026 года).Проверить свои заявки в реестре, ознакомиться с правилами и порядком выплат, оставить заявку можно на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым.Ранее он сообщал, что министерство курортов Крыма уже приняло 3200 заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на федеральные выплаты.Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санаторииГод единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризисаКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
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крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, туризм, туризм в крыму, новости крыма, господдержка
3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
В Крыму турбизнес начал получать первые выплаты в размере трех МРОТ – минкурортов
17:03 18.09.2026 (обновлено: 17:10 18.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на счета представителей туристического бизнеса в пятницу, 18 сентября, поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Об этом сообщил глава министерства курортов республики Сергей Ганзий.
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Накануне в Крыму объявили дополнительный отбор заявок на оформление федеральных субсидий туристическому бизнесу.
"Средства выделены правительством РФ из резервного фонда в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Общий объем федеральной помощи для Республики Крым составляет 3,7 миллиарда рублей. Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников размер субсидии составляет 81 279 рублей", - написал Ганзий в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что прием заявок на данную меру поддержки продолжается до 25 сентября.
По словам главы министерства курортов республики, организации и индивидуальные предприниматели могут использовать деньги на свои нужды, в частности, на выплаты долгов перед туристами, при условии сохранения численности коллектива в размере 80% по отношению к июню 2027 года (в сравнении с июнем 2026 года).
Проверить свои заявки в реестре, ознакомиться с правилами и порядком выплат, оставить заявку можно на сайте
министерства курортов и туризма Республики Крым.
"Летний сезон 2026 года в условиях режима ЧС прошел с ограничениями, при этом отложенный спрос на отдых в Крыму сохраняется, бронирование отдыха идет уже на новогодние праздники", - резюмировал Сергей Ганзий.
Ранее он сообщал
, что министерство курортов Крыма уже приняло 3200 заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на федеральные выплаты.
Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.
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