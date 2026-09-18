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3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии

3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии - РИА Новости Крым, 18.09.2026

3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии

В Крыму на счета представителей туристического бизнеса в пятницу, 18 сентября, поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ)... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T17:03

2026-09-18T17:03

2026-09-18T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на счета представителей туристического бизнеса в пятницу, 18 сентября, поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Об этом сообщил глава министерства курортов республики Сергей Ганзий.12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Накануне в Крыму объявили дополнительный отбор заявок на оформление федеральных субсидий туристическому бизнесу.Он уточнил, что прием заявок на данную меру поддержки продолжается до 25 сентября.По словам главы министерства курортов республики, организации и индивидуальные предприниматели могут использовать деньги на свои нужды, в частности, на выплаты долгов перед туристами, при условии сохранения численности коллектива в размере 80% по отношению к июню 2027 года (в сравнении с июнем 2026 года).Проверить свои заявки в реестре, ознакомиться с правилами и порядком выплат, оставить заявку можно на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым.Ранее он сообщал, что министерство курортов Крыма уже приняло 3200 заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на федеральные выплаты.Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санаторииГод единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризисаКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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