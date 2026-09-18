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16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделю
16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделю - РИА Новости Крым, 18.09.2026
16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T11:41
2026-09-18T11:41
2026-09-18T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что армия России поразила логистический центр с военными грузами и сухогруз возле Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сухогруз, корабль, украина, одесса, министерство обороны рф
16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделю
16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделю - Минобороны
11:41 18.09.2026 (обновлено: 11:45 18.09.2026)