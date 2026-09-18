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150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом

150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом - РИА Новости Крым, 18.09.2026

150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом

В 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:10

2026-09-18T18:10

2026-09-18T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника. Об этом сообщили в правительстве РФ.Президент России Владимир Путин поручил в 2027 году отпраздновать на государственном уровне 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. "Празднование 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского состоится в 2027 году. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Решение о праздновании было принято в связи со значительным вкладом святителя в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, медицины и науки", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.План основных мероприятий включает 124 инициативы в регионах России и за рубежом. Среди них – просветительские, мемориальные, выставочные и издательские проекты, ремонтные работы на объектах, связанных с жизнью и служением святителя, указали в правительстве.Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, в рамках цикла занятий "Разговоры о важном" школьники увидят посвященный святителю фильм и узнают о нем из нового предмета "Духовно-нравственная культура России". Также запланирована выставка в исторических парках "Россия – Моя история".Святитель Лука Крымский - пастырь и одновременно практикующий выдающийся российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.В 1898 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), россия, дмитрий чернышенко, новости, праздники и памятные даты