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Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе
Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе
В Севастополе будут судить двух жителей Ставропольского края за ограбление 82-летнего пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:25
2026-09-17T13:25
севастополь
происшествия
закон и право
прокуратура города севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить двух жителей Ставропольского края за ограбление 82-летнего пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.По данным следствия, злоумышленники приехали в Севастополь в феврале 2026 года. С пенсионером они познакомились возле кафе и предложили купить электроинструменты за 20 тысяч рублей. Пенсионер согласился и направился вместе с ними к себе домой за деньгами. Там они ограбили мужчину, угрожая физической расправой.Личности злоумышленников вскоре были установлены, полиция задержала их. Уголовное дело по факту грабежа направлено в Балаклавский районный суд Севастополя."Также следствие полагает, что родственники обвиняемых пытались подкупить потерпевшего и свидетеля. По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 309 УК РФ - "Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний", – добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружиеСевастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, закон и право, прокуратура города севастополя, крым
Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе

Двое жителей Ставропольского края предстанут перед судом за ограбление севастопольца

13:25 17.09.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить двух жителей Ставропольского края за ограбление 82-летнего пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.

"Прокуратура Балаклавского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Ставропольского края: 38-летнего мужчины и его 34-летнего племянника. Они обвиняются по статье "Грабеж", – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники приехали в Севастополь в феврале 2026 года. С пенсионером они познакомились возле кафе и предложили купить электроинструменты за 20 тысяч рублей. Пенсионер согласился и направился вместе с ними к себе домой за деньгами. Там они ограбили мужчину, угрожая физической расправой.
Личности злоумышленников вскоре были установлены, полиция задержала их. Уголовное дело по факту грабежа направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
"Также следствие полагает, что родственники обвиняемых пытались подкупить потерпевшего и свидетеля. По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 309 УК РФ - "Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний", – добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали.
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