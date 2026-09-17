https://crimea.ria.ru/20260917/zhiteley-stavropolya-budut-sudit-za-ograblenie-pensionera-v-sevastopole-1159454759.html

Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе

Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе

В Севастополе будут судить двух жителей Ставропольского края за ограбление 82-летнего пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T13:25

2026-09-17T13:25

2026-09-17T13:25

севастополь

происшествия

закон и право

прокуратура города севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить двух жителей Ставропольского края за ограбление 82-летнего пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.По данным следствия, злоумышленники приехали в Севастополь в феврале 2026 года. С пенсионером они познакомились возле кафе и предложили купить электроинструменты за 20 тысяч рублей. Пенсионер согласился и направился вместе с ними к себе домой за деньгами. Там они ограбили мужчину, угрожая физической расправой.Личности злоумышленников вскоре были установлены, полиция задержала их. Уголовное дело по факту грабежа направлено в Балаклавский районный суд Севастополя."Также следствие полагает, что родственники обвиняемых пытались подкупить потерпевшего и свидетеля. По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 309 УК РФ - "Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний", – добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружиеСевастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, закон и право, прокуратура города севастополя, крым