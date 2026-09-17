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За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств
За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств - РИА Новости Крым, 17.09.2026
За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств
В Симферополе за 12 лет с момента воссоединения Крыма с Россией отремонтировано около 25 общественных пространств и порядка 230 дворов. Такие данные озвучил... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T15:30
2026-09-17T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе за 12 лет с момента воссоединения Крыма с Россией отремонтировано около 25 общественных пространств и порядка 230 дворов. Такие данные озвучил спикер парламента Крыма Владимир Константинов в ходе рабочего выезда по крымской столице. В Симферопольской детской музыкальной школе №2 имени Алемдара Караманова, которая больше года располагается в новом здании, национализированном в собственность Крыма объекте культурного наследия, проведен ремонт. Также в ней уже есть новые музыкальные инструменты, сформирован педагогический коллектив, учатся сотни детей.По его словам, в настоящее время работа государственных властей сосредоточена на решении проблем, связанных с режимом ЧС."После выхода из этого кризиса реализация проектов в столице будет продолжена", - отметил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧСКрым в условиях ЧС: Аксенов сделал заявление о бензине и электричестве
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крым, новости крыма, владимир константинов, симферополь, образование в крыму и севастополе, благоустройство
За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств

За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств

15:30 17.09.2026
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе после реконструкции открыли Детский парк
В Симферополе после реконструкции открыли Детский парк - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе за 12 лет с момента воссоединения Крыма с Россией отремонтировано около 25 общественных пространств и порядка 230 дворов. Такие данные озвучил спикер парламента Крыма Владимир Константинов в ходе рабочего выезда по крымской столице.
"Симферополь за 12 лет изменился до неузнаваемости. Сегодня по инфраструктурному развитию, сумме всех реализованных проектов он соответствует уровню столицы региона", - убежден он.
В Симферопольской детской музыкальной школе №2 имени Алемдара Караманова, которая больше года располагается в новом здании, национализированном в собственность Крыма объекте культурного наследия, проведен ремонт. Также в ней уже есть новые музыкальные инструменты, сформирован педагогический коллектив, учатся сотни детей.

"Позитивные изменения коснулись и Симферопольской детской школы искусств. В рамках нацпроекта "Семья" здесь проведен капитальный ремонт, за средства из городского бюджета обновлена материальная база. В учреждении обустроено 22 кабинета, камерный и концертный залы, приобретены новые музыкальные инструменты, мебель и хореографические станки", – написал глава Государственного Совета Крыма.

По его словам, в настоящее время работа государственных властей сосредоточена на решении проблем, связанных с режимом ЧС.
"После выхода из этого кризиса реализация проектов в столице будет продолжена", - отметил Константинов.
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