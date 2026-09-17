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Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды
Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды
В Киеве в ночь на четверг, 17 сентября, гремят взрывы – в столице Украины зафиксированы разрушения и проблемы с подачей воды в несколько районов города,... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T06:39
2026-09-17T06:39
киев
новости
виталий кличко
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг, 17 сентября, гремят взрывы – в столице Украины зафиксированы разрушения и проблемы с подачей воды в несколько районов города, сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.В Днепровском районе города обломки упали на нескольких локациях и на территории складских помещений, а также возле АЗС. В Святошинском районе известно о попадании в нежилое здание, написал Кличко в своем Telegram-канале около трех часов ночи.Около половины четвертого утра мэр украинской столицы сообщил о новых повреждениях в Днепровском районе города. В Соломенском районе Киева разрушено складское здание, также проинформировал Кличко. И сообщил о проблемах с подачей воды на левый берег Киева.В столице Украины с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью изменили время действия комендантского часа. Соответствующее решение приято советом обороны Киева в соответствии с постановлением правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по УкраинеСитуация угрожающая: Кличко обвиняет власти Украины в бездействииРычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
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РИА Новости Крым
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96
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60
киев, новости, виталий кличко, удары по украине
Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды

Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды

06:39 17.09.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг, 17 сентября, гремят взрывы – в столице Украины зафиксированы разрушения и проблемы с подачей воды в несколько районов города, сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В Днепровском районе города обломки упали на нескольких локациях и на территории складских помещений, а также возле АЗС. В Святошинском районе известно о попадании в нежилое здание, написал Кличко в своем Telegram-канале около трех часов ночи.
Около половины четвертого утра мэр украинской столицы сообщил о новых повреждениях в Днепровском районе города. В Соломенском районе Киева разрушено складское здание, также проинформировал Кличко. И сообщил о проблемах с подачей воды на левый берег Киева.
В столице Украины с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью изменили время действия комендантского часа. Соответствующее решение приято советом обороны Киева в соответствии с постановлением правительства.
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