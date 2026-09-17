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Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек

Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек

Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:02

2026-09-17T20:02

2026-09-17T20:03

крым

выплаты и компенсации

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общество

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Уже 266 тысяч человек компенсацию получили", - заверил он в эфире телеканала "Крым 24".По словам главы республики, на сегодняшний день обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей при длительном отключении свет или воды. Выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов. 23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. 19 августа власти приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнесаВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧСВ Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выплаты и компенсации, сергей аксенов, режим чс, новости крыма, общество, энергосистема крыма