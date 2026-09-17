Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек
В Крыму выплаты из-за отсутствия света при ЧС получили 266 тысяч человек - Аксенов
20:02 17.09.2026 (обновлено: 20:03 17.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Уже 266 тысяч человек компенсацию получили", - заверил он в эфире телеканала "Крым 24".
По словам главы республики, на сегодняшний день обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.
"Прошу не волноваться, компенсации жителям Крыма, у которых более двух суток не было электроснабжения вследствие ЧС, выплатят в полном объеме. Это решение согласовано с президентом, необходимые средства из федерального бюджета будут доведены", - заверил Аксенов.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей при длительном отключении свет или воды. Выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов.
23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма.
19 августа власти приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.
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