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Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек
Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек
Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:02
2026-09-17T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Уже 266 тысяч человек компенсацию получили", - заверил он в эфире телеканала "Крым 24".По словам главы республики, на сегодняшний день обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей при длительном отключении свет или воды. Выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов. 23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. 19 августа власти приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнесаВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧСВ Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса
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РИА Новости Крым
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96
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крым, выплаты и компенсации, сергей аксенов, режим чс, новости крыма, общество, энергосистема крыма
Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек

В Крыму выплаты из-за отсутствия света при ЧС получили 266 тысяч человек - Аксенов

20:02 17.09.2026 (обновлено: 20:03 17.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Уже 266 тысяч человек компенсацию получили", - заверил он в эфире телеканала "Крым 24".
По словам главы республики, на сегодняшний день обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.

"Прошу не волноваться, компенсации жителям Крыма, у которых более двух суток не было электроснабжения вследствие ЧС, выплатят в полном объеме. Это решение согласовано с президентом, необходимые средства из федерального бюджета будут доведены", - заверил Аксенов.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей при длительном отключении свет или воды. Выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов.
23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма.
19 августа власти приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.
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КрымВыплаты и компенсацииСергей АксеновРежим ЧСНовости КрымаОбществоЭнергосистема Крыма
 
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