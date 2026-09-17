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Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения света

Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения света - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения света

В Севастополе все избирательные участки оснащены альтернативными источниками энергии, чтобы в основные дни выборов горожане могли проголосовать в любое удобное... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:22

2026-09-17T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе все избирательные участки оснащены альтернативными источниками энергии, чтобы в основные дни выборов горожане могли проголосовать в любое удобное для них время. Об этом в эфире правительственного канала сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в регионе достаточно большое количество избирателей воспользовались возможностью проголосовать досрочно. "Но есть люди, которые любят эту традицию голосовать на избирательных участках. Потому что гражданские выборы – это четкая демонстрация спокойствия, уверенности и доверия государственным институтам и часть тоже часть гражданского патриотизма", - сказал Развожаев.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянамИзбрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, выборы-2026, новости севастополя, общество