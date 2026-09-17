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ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России
ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России
ВСУ в ночь на 17 сентября атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T09:01
2026-09-17T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 17 сентября атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России

ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России сотнями беспилотников

09:01 17.09.2026 (обновлено: 09:07 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 17 сентября атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщени и МО РФ.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
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