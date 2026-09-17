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ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России

ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России - РИА Новости Крым, 17.09.2026

ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России

ВСУ в ночь на 17 сентября атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T09:01

2026-09-17T09:01

2026-09-17T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 17 сентября атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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