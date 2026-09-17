Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260917/vs-rf-nanesli-udary-po-metallurgii-i-energetike-v-kieve-i-drugikh-regionakh-ukrainy-1159444634.html
ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины
ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины
Российские военные массированным ударом в ночь на четверг разбили объекты металлургии, ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры, а также морские суда на... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T08:19
2026-09-17T08:27
киев
запорожье
одесская область
вооруженные силы россии
новости сво
украина
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420813_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_70ffceb9c8c048dbd8489192b63775af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские военные массированным ударом в ночь на четверг разбили объекты металлургии, ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры, а также морские суда на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, уточнили в российском оборонном ведомстве.Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыХранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО
киев
запорожье
одесская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420813_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f327c5970dada653e50233e81f13d34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, запорожье, одесская область, вооруженные силы россии, новости сво, украина, удары по украине
ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины

Удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины нанесли ВС России

08:19 17.09.2026 (обновлено: 08:27 17.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские военные массированным ударом в ночь на четверг разбили объекты металлургии, ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры, а также морские суда на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО
 
КиевЗапорожьеОдесская областьВооруженные силы РоссииНовости СВОУкраинаУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов
10:06В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко
09:52Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
09:45ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
09:31"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружие
09:22Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму
09:01ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России
08:54Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО
08:40В юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светом
08:19ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины
08:07После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
07:47Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября
07:36Возле Новороссийска произошло землетрясение
07:22Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России
07:11Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома
06:55После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
06:39Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды
06:10Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 сентября
Лента новостейМолния