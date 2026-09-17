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ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины

ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026

ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины

Российские военные массированным ударом в ночь на четверг разбили объекты металлургии, ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры, а также морские суда на... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T08:19

2026-09-17T08:19

2026-09-17T08:27

киев

запорожье

одесская область

вооруженные силы россии

новости сво

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские военные массированным ударом в ночь на четверг разбили объекты металлургии, ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры, а также морские суда на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, уточнили в российском оборонном ведомстве.Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыХранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО

киев

запорожье

одесская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, запорожье, одесская область, вооруженные силы россии, новости сво, украина, удары по украине