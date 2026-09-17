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Возле Новороссийска произошло землетрясение
Возле Новороссийска произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Возле Новороссийска произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в ночь на четверг в районе Новороссийска. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T07:36
2026-09-17T07:36
2026-09-17T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в ночь на четверг в районе Новороссийска. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 01:31 в 29 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 15 километрах от станицы Анапская Краснодарского края.Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.Днем 26 августа у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.1. Вечером 25 августа под Севастополем фиксировали подземный толчок магнитудой 2.9.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
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новости, новороссийск, происшествия, стихия, землетрясение
Возле Новороссийска произошло землетрясение
Землетрясение возле Новороссийска произошло в ночь на 17 сентября
07:36 17.09.2026 (обновлено: 07:38 17.09.2026)