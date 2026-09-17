https://crimea.ria.ru/20260917/voennaya-pomosch-zapada-kievu-pobila-rekord-1159465138.html

Военная помощь Запада Киеву побила рекорд

Военная помощь Запада Киеву побила рекорд - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Военная помощь Запада Киеву побила рекорд

Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T17:18

2026-09-17T17:18

2026-09-17T17:18

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с ПутинымВ начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли реальная война России с Европой – прогнозГенсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия РоссииКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт

https://crimea.ria.ru/20260910/rossiya-prodolzhit-bit-po-sudam-s-oruzhiem-dlya-vsu-v-chernom-more--kreml-1159263099.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, украина, оружие, дмитрий полянский, новости, обсе