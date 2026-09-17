Военная помощь Запада Киеву побила рекорд
Западная военная помощь Киеву достигла максимума с 2024 года
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.
"Средства на то, чтобы Украина продолжала воевать, Европа исправно находит. Западная военная помощь Украине этим летом достигла максимального показателя с апреля 2024 года", - сказал Полянский на закрытом заседания постсовета ОБСЕ, текст его выступления приводит РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.
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