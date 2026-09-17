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Военная помощь Запада Киеву побила рекорд - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Военная помощь Запада Киеву побила рекорд
Военная помощь Запада Киеву побила рекорд - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Военная помощь Запада Киеву побила рекорд
Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:18
2026-09-17T17:18
коллективный запад
поставки западного оружия украине
западная помощь украине
в мире
украина
оружие
дмитрий полянский
новости
обсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с ПутинымВ начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли реальная война России с Европой – прогнозГенсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия РоссииКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
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РИА Новости Крым
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коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, украина, оружие, дмитрий полянский, новости, обсе
Военная помощь Запада Киеву побила рекорд

Западная военная помощь Киеву достигла максимума с 2024 года

17:18 17.09.2026
 
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
Боевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.

"Средства на то, чтобы Украина продолжала воевать, Европа исправно находит. Западная военная помощь Украине этим летом достигла максимального показателя с апреля 2024 года", - сказал Полянский на закрытом заседания постсовета ОБСЕ, текст его выступления приводит РИА Новости.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным
В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.
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Коллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеЗападная помощь УкраинеВ миреУкраинаОружиеДмитрий ПолянскийНовостиОБСЕ
 
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