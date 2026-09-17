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В юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светом
В юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светом
Судак и 16 населенных пунктов юго-восточного Крыма в четверг останутся без воды из-за аварии на сетях энергоснабжения, также перебои с водой ожидаются в... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T08:40
2026-09-17T08:40
2026-09-17T08:40
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коктебель
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отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Судак и 16 населенных пунктов юго-восточного Крыма в четверг останутся без воды из-за аварии на сетях энергоснабжения, также перебои с водой ожидаются в Бахчисарайском районе и Саках. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".В частности, перебои с водой в течение дня будут в Судаке, поселках Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, селах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Также 17 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях частично будет ограничено водоснабжение города Саки – до 15 часов, и села Долинное Бахчисарайского района – до 17.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село ПеревальноеДва поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
судак
коктебель
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судак, коктебель, новый свет, новости крыма, вода крыма, электроэнергия, отключение воды
В юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светом
В Крыму нет воды на юго-востоке полуострова из-за перебоев со светом
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Судак и 16 населенных пунктов юго-восточного Крыма в четверг останутся без воды из-за аварии на сетях энергоснабжения, также перебои с водой ожидаются в Бахчисарайском районе и Саках. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".
"Судакский филиал. Перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях", – проинформировали в компании
В частности, перебои с водой в течение дня будут в Судаке, поселках Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, селах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
Также 17 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях частично будет ограничено водоснабжение города Саки – до 15 часов, и села Долинное Бахчисарайского района – до 17.00.
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