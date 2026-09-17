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В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит
В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит
В Севастополе в четверг вечером флот проводит учения с применением различного оружия и техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:31
2026-09-17T17:31
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером флот проводит учения с применением различного оружия и техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом в городе все спокойно, заверил он.Ранее в четверг власти Феодосии также предупреждали, что в городе пройдут учения военных со стрельбой.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым
В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит

В Севастополе флот проводит учения с применением оружия и техники – власти

17:31 17.09.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером флот проводит учения с применением различного оружия и техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 19:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
При этом в городе все спокойно, заверил он.
Ранее в четверг власти Феодосии также предупреждали, что в городе пройдут учения военных со стрельбой.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрым
 
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