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В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит

В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Севастополе на молы вышла военная техника – что происходит

В Севастополе в четверг вечером флот проводит учения с применением различного оружия и техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T17:31

2026-09-17T17:31

2026-09-17T17:31

севастополь

михаил развожаев

учения

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером флот проводит учения с применением различного оружия и техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом в городе все спокойно, заверил он.Ранее в четверг власти Феодосии также предупреждали, что в городе пройдут учения военных со стрельбой.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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