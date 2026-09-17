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В NASA сделали новое лунное открытие
В NASA сделали новое лунное открытие - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В NASA сделали новое лунное открытие
Специалисты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration)... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Специалисты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) обнаружили на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе. Об этом говорится в сообщении в научном журнале Science Advances.Уточняется, что находка сделана с помощью межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter в 2025 году. По данным ученых NASA, кратер диаметром 222 и глубиной около 42 метров образовался в результате падения астероида или кометы размером со шестиэтажку. Кратер получил название McGetchin в честь ученого Томаса МакГетчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнениеРакета с космическим грузовиком "Прогресс МС-35" стартовала с БайконураЛуна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября
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новости, наса, космос, луна
В NASA сделали новое лунное открытие
Специалисты NASA обнаружили новый кратер на Луне