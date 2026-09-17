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В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче
В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче
В Москве представили доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T16:35
2026-09-17T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Москве представили доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", пишет РИА Новости.Материалы представлены председателем общественного трибунала, директором Центра истории СВО, председателем Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максимом Григорьевым в рамках пресс-конференции.Доклад содержит неопровержимые факты представления Украиной, Европейским Союзом и странами Европы погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан Бучи, отметил Григорьев.Из текста доклада следует, что в 1939 году нацистская Германия организовала инсценировку, которая вошла в историю как "Глайвицкая провокация". Сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, якобы напали на немецкую радиостанцию в Глайвице. На месте происшествия также были разложены тела заранее убитых в польской форме.Трибунал по преступлениям украинских неонацистов на основе свидетельств очевидцев и анализа имеющихся фактов зафиксировал аналогичную нацистской Германии практику киевского режима по организации инсценировок.В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили, что обвинение Киевом военнослужащих ВС России в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области Украины, а также предоставленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие "преступления" российских войск, - очередная провокация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту Политический режим в Киеве уйдет в небытие – МедведевКиев или Лондон: кто готовил теракт против британских дипломатов?
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общественная палата российской федерации , всу (вооруженные силы украины), киевская область, буча, новости, новости сво, провокации
В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче

В России представили доклад с разоблачением фальсификаций событий в Буче

16:35 17.09.2026
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Москве представили доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", пишет РИА Новости.
Материалы представлены председателем общественного трибунала, директором Центра истории СВО, председателем Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максимом Григорьевым в рамках пресс-конференции.
"Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов занимается сбором фактов и свидетельств о преступлениях киевского режима. Мы представляем эту информацию на международных площадках, включая ООН, передаем в правоохранительные органы для организации судебных процессов разных стран мира, судебных процессов над военными преступниками", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.
Доклад содержит неопровержимые факты представления Украиной, Европейским Союзом и странами Европы погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан Бучи, отметил Григорьев.
Из текста доклада следует, что в 1939 году нацистская Германия организовала инсценировку, которая вошла в историю как "Глайвицкая провокация". Сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, якобы напали на немецкую радиостанцию в Глайвице. На месте происшествия также были разложены тела заранее убитых в польской форме.
Трибунал по преступлениям украинских неонацистов на основе свидетельств очевидцев и анализа имеющихся фактов зафиксировал аналогичную нацистской Германии практику киевского режима по организации инсценировок.
В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили, что обвинение Киевом военнослужащих ВС России в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области Украины, а также предоставленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие "преступления" российских войск, - очередная провокация.
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