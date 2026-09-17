https://crimea.ria.ru/20260917/v-moskve-predstavili-dokazatelstva-falsifikatsii-sobytiy-v-buche-1159462787.html

В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче

В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче

В Москве представили доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T16:35

2026-09-17T16:35

2026-09-17T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Москве представили доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", пишет РИА Новости.Материалы представлены председателем общественного трибунала, директором Центра истории СВО, председателем Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максимом Григорьевым в рамках пресс-конференции.Доклад содержит неопровержимые факты представления Украиной, Европейским Союзом и странами Европы погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан Бучи, отметил Григорьев.Из текста доклада следует, что в 1939 году нацистская Германия организовала инсценировку, которая вошла в историю как "Глайвицкая провокация". Сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, якобы напали на немецкую радиостанцию в Глайвице. На месте происшествия также были разложены тела заранее убитых в польской форме.Трибунал по преступлениям украинских неонацистов на основе свидетельств очевидцев и анализа имеющихся фактов зафиксировал аналогичную нацистской Германии практику киевского режима по организации инсценировок.В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили, что обвинение Киевом военнослужащих ВС России в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области Украины, а также предоставленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие "преступления" российских войск, - очередная провокация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту Политический режим в Киеве уйдет в небытие – МедведевКиев или Лондон: кто готовил теракт против британских дипломатов?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата российской федерации , всу (вооруженные силы украины), киевская область, буча, новости, новости сво, провокации