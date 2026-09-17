https://crimea.ria.ru/20260917/v-moikh-silakh-vse-boets-yalta--o-novom-proteze-i-sluzhbe-dobrovoltsem-1159459542.html

"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем

"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем - РИА Новости Крым, 17.09.2026

"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем

С Сергеем – бойцом с позывным "Ялта", мы встречаемся в одном из скверов Симферополя спустя два с половиной года после предыдущей встречи. Тогда он, после... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T18:15

2026-09-17T18:15

2026-09-17T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С Сергеем – бойцом с позывным "Ялта", мы встречаемся в одном из скверов Симферополя спустя два с половиной года после предыдущей встречи. Тогда он, после ампутацию голени, рассказывал, что хочет поскорее вернуться к своим, на фронт. Сегодня он снова в строю — и снова рвется в бой."Сейчас жду новый протез голени — на микропроцессоре! Стопа будет двигаться сама. И в футбол смогу играть, и машину водить, - радостно говорит он сразу после "привет, Ир!".Поменять протез предложили в одной из московских "протезок". Все за счет государства. Обещают все сделать быстренько.- А что со старым протезом не так? – интересуюсь.- Да я на нем бегал, вернее, убегал, он и сломался немного…Жизнь от контракта до контрактаПосле предыдущей нашей встречи жизнь Сергея не стала спокойнее."Я уже был в ЧВК, но у меня контракт закончился. Я восемь месяцев там пробыл, полтора месяца назад вернулся. Пошел в добровольческий отряд "Барс-Крым". Это уже второй контракт с января 2025 года", — рассказывает он.В "Барсе" он обыкновенный стрелок. Выезжает на защиту, сбивает вражеские беспилотники на западе полуострова. Признается: ни в тылу, ни на фронте боевые товарищи поблажек из-за протеза не делают, даже внимания на такую деталь не обращают, но все же относятся к "Ялте" с уважением."Добровольческий отряд "Барс-Крым 11" - самый лучший", и пусть враг об этом знает, пусть боится нас", - добавляет он с гордостью.На фронте он был "РЭБовцем" — занимался радиоэлектронной борьбой, работал с "птичками"."Ялта" - боец с опытом. В 2014 году ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России."Комиссовали меня досрочно, в 2023-м, по состоянию здоровья, в Рязани, где находится часть. Мне предлагали должность и звание, я отказался, не захотел в штабе сидеть. Сказал: "нет". И меня уволили. Я приехал домой", — вспоминает боец.Доказал самому себеСейчас Сергей живет в родной Ялте. Занимается спортом, заботится о собаке Алисе, которую привез из-за "ленточки", и двух котах, одного из которых подобрал во дворе. Помогает своему друг детства, который в результате несчастного случая оказался в инвалидной коляске – и словом, и делом поддерживает. А еще "Ялта" очень хочет в Росгвардию."Вообще мечтаю о 116-й бригаде спецназа, но меня туда точно не возьмут, потому что у меня ноги нету", — говорит он без обиды. И тут же уверяет, что дискомфорта от протеза он не испытывает никакого, нога "как своя".При этом боец понимает, что ему не сдать нормативы при поступлении в Росгвардию, если их несколько не "сгладят", чтобы такие как он, могли трудоустроиться и быть полезными обществу."Я уже обращался в Росгвардию, там сказали, что по категории годности не подхожу. Говорю: ну хорошо, я еще раз напишу. Как у меня время есть, стараюсь писать, писать, писать", - говорит он.На замечание, что он настырный, он коротко и охотно соглашается: "Настырный".- А что будешь делать, если вдруг попадешь в Росгвардию?Грустные мысли если и посещали его, то лишь в первый момент после ранения, как только "взорвался"."Всякая "шляпа" тогда в голову лезла. Но потом отпустило. Просто увидел других людей, у которых ранения еще потяжелее будут. И ничего! У них семьи, они и прыгают, и бегают, и нормально все у них", - признается Сергей."Взорвался" он между Солидаром и Бахмутом. Было это в марте 2023-го. Он наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес. Это было уже второе ранение — первое, в 2019-м, обошлось контузией и касательной по ноге, по той самой, которой теперь нет, говорит боец."У меня с 2014 года есть позывной "Ялта". Я его никогда не буду менять. Только позывной поменяешь — либо тебя ранят, либо убьют", — говорит он с уверенностью, в которой нет ни капли суеверия, только опыт.На вопрос, почему он так рвется на фронт, отвечает резко и прямо: "Если мы туда рваться не будем, кто тогда там будет? Трус, который хватается за мамины и женовы юбки, туда не пойдет".В середине ноября 2023 года сайт РИА Новости Крым рассказывал историю военнослужащего с позывным "Ялта", который получил ампутацию голени правой ноги, но, несмотря на травму, не считал себя раненым и хотел вернуться на фронт.Комиссию боец с позывным "Ялта" проходил в Рязанской области, где находится его воинская часть, от которой его направили. Был признан непригодным к службе. В документе, который он получил на руки, черным по белому написано: "Д - не годен к военной службе". И чуть ниже: "необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списка личного состава воинской части". Но из списка личного состава бойца не исключили. И он остался со своими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность регионаО чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с нимГеоргиевский крест и ранение под Георгиевкой – история штурмовика из Крыма

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2026

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, ветераны сво, герои сво, участники сво, ялта, общество, "барс - крым"