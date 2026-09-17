Рейтинг@Mail.ru
"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260917/v-moikh-silakh-vse-boets-yalta--o-novom-proteze-i-sluzhbe-dobrovoltsem-1159459542.html
"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем
"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем - РИА Новости Крым, 17.09.2026
"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем
С Сергеем – бойцом с позывным "Ялта", мы встречаемся в одном из скверов Симферополя спустя два с половиной года после предыдущей встречи. Тогда он, после... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T18:15
2026-09-17T18:15
эксклюзивы риа новости крым
крым
ветераны сво
герои сво
участники сво
ялта
общество
"барс - крым"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159402087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf18a8fa19085735770903bee9d06aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С Сергеем – бойцом с позывным "Ялта", мы встречаемся в одном из скверов Симферополя спустя два с половиной года после предыдущей встречи. Тогда он, после ампутацию голени, рассказывал, что хочет поскорее вернуться к своим, на фронт. Сегодня он снова в строю — и снова рвется в бой."Сейчас жду новый протез голени — на микропроцессоре! Стопа будет двигаться сама. И в футбол смогу играть, и машину водить, - радостно говорит он сразу после "привет, Ир!".Поменять протез предложили в одной из московских "протезок". Все за счет государства. Обещают все сделать быстренько.- А что со старым протезом не так? – интересуюсь.- Да я на нем бегал, вернее, убегал, он и сломался немного…Жизнь от контракта до контрактаПосле предыдущей нашей встречи жизнь Сергея не стала спокойнее."Я уже был в ЧВК, но у меня контракт закончился. Я восемь месяцев там пробыл, полтора месяца назад вернулся. Пошел в добровольческий отряд "Барс-Крым". Это уже второй контракт с января 2025 года", — рассказывает он.В "Барсе" он обыкновенный стрелок. Выезжает на защиту, сбивает вражеские беспилотники на западе полуострова. Признается: ни в тылу, ни на фронте боевые товарищи поблажек из-за протеза не делают, даже внимания на такую деталь не обращают, но все же относятся к "Ялте" с уважением."Добровольческий отряд "Барс-Крым 11" - самый лучший", и пусть враг об этом знает, пусть боится нас", - добавляет он с гордостью.На фронте он был "РЭБовцем" — занимался радиоэлектронной борьбой, работал с "птичками"."Ялта" - боец с опытом. В 2014 году ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России."Комиссовали меня досрочно, в 2023-м, по состоянию здоровья, в Рязани, где находится часть. Мне предлагали должность и звание, я отказался, не захотел в штабе сидеть. Сказал: "нет". И меня уволили. Я приехал домой", — вспоминает боец.Доказал самому себеСейчас Сергей живет в родной Ялте. Занимается спортом, заботится о собаке Алисе, которую привез из-за "ленточки", и двух котах, одного из которых подобрал во дворе. Помогает своему друг детства, который в результате несчастного случая оказался в инвалидной коляске – и словом, и делом поддерживает. А еще "Ялта" очень хочет в Росгвардию."Вообще мечтаю о 116-й бригаде спецназа, но меня туда точно не возьмут, потому что у меня ноги нету", — говорит он без обиды. И тут же уверяет, что дискомфорта от протеза он не испытывает никакого, нога "как своя".При этом боец понимает, что ему не сдать нормативы при поступлении в Росгвардию, если их несколько не "сгладят", чтобы такие как он, могли трудоустроиться и быть полезными обществу."Я уже обращался в Росгвардию, там сказали, что по категории годности не подхожу. Говорю: ну хорошо, я еще раз напишу. Как у меня время есть, стараюсь писать, писать, писать", - говорит он.На замечание, что он настырный, он коротко и охотно соглашается: "Настырный".- А что будешь делать, если вдруг попадешь в Росгвардию?Грустные мысли если и посещали его, то лишь в первый момент после ранения, как только "взорвался"."Всякая "шляпа" тогда в голову лезла. Но потом отпустило. Просто увидел других людей, у которых ранения еще потяжелее будут. И ничего! У них семьи, они и прыгают, и бегают, и нормально все у них", - признается Сергей."Взорвался" он между Солидаром и Бахмутом. Было это в марте 2023-го. Он наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес. Это было уже второе ранение — первое, в 2019-м, обошлось контузией и касательной по ноге, по той самой, которой теперь нет, говорит боец."У меня с 2014 года есть позывной "Ялта". Я его никогда не буду менять. Только позывной поменяешь — либо тебя ранят, либо убьют", — говорит он с уверенностью, в которой нет ни капли суеверия, только опыт.На вопрос, почему он так рвется на фронт, отвечает резко и прямо: "Если мы туда рваться не будем, кто тогда там будет? Трус, который хватается за мамины и женовы юбки, туда не пойдет".В середине ноября 2023 года сайт РИА Новости Крым рассказывал историю военнослужащего с позывным "Ялта", который получил ампутацию голени правой ноги, но, несмотря на травму, не считал себя раненым и хотел вернуться на фронт.Комиссию боец с позывным "Ялта" проходил в Рязанской области, где находится его воинская часть, от которой его направили. Был признан непригодным к службе. В документе, который он получил на руки, черным по белому написано: "Д - не годен к военной службе". И чуть ниже: "необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списка личного состава воинской части". Но из списка личного состава бойца не исключили. И он остался со своими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность регионаО чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с нимГеоргиевский крест и ранение под Георгиевкой – история штурмовика из Крыма
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159402087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eebdee151838e36eed5fbaeb07d18eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ветераны сво, герои сво, участники сво, ялта, общество, "барс - крым"
"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем

Крымчанин на протезе служит в "Барсе" и хочет стать росгвардейцем – продолжение истории

18:15 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец Сергей Колесниченко
Боец Сергей Колесниченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С Сергеем – бойцом с позывным "Ялта", мы встречаемся в одном из скверов Симферополя спустя два с половиной года после предыдущей встречи. Тогда он, после ампутацию голени, рассказывал, что хочет поскорее вернуться к своим, на фронт. Сегодня он снова в строю — и снова рвется в бой.
"Сейчас жду новый протез голени — на микропроцессоре! Стопа будет двигаться сама. И в футбол смогу играть, и машину водить, - радостно говорит он сразу после "привет, Ир!".
Поменять протез предложили в одной из московских "протезок". Все за счет государства. Обещают все сделать быстренько.
- А что со старым протезом не так? – интересуюсь.
- Да я на нем бегал, вернее, убегал, он и сломался немного…

Жизнь от контракта до контракта

После предыдущей нашей встречи жизнь Сергея не стала спокойнее.
"Я уже был в ЧВК, но у меня контракт закончился. Я восемь месяцев там пробыл, полтора месяца назад вернулся. Пошел в добровольческий отряд "Барс-Крым". Это уже второй контракт с января 2025 года", — рассказывает он.
В "Барсе" он обыкновенный стрелок. Выезжает на защиту, сбивает вражеские беспилотники на западе полуострова. Признается: ни в тылу, ни на фронте боевые товарищи поблажек из-за протеза не делают, даже внимания на такую деталь не обращают, но все же относятся к "Ялте" с уважением.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец Сергей Колесниченко
Боец Сергей Колесниченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боец Сергей Колесниченко
"Добровольческий отряд "Барс-Крым 11" - самый лучший", и пусть враг об этом знает, пусть боится нас", - добавляет он с гордостью.
На фронте он был "РЭБовцем" — занимался радиоэлектронной борьбой, работал с "птичками".
"Ялта" - боец с опытом. В 2014 году ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России.
"Комиссовали меня досрочно, в 2023-м, по состоянию здоровья, в Рязани, где находится часть. Мне предлагали должность и звание, я отказался, не захотел в штабе сидеть. Сказал: "нет". И меня уволили. Я приехал домой", — вспоминает боец.

Доказал самому себе

Сейчас Сергей живет в родной Ялте. Занимается спортом, заботится о собаке Алисе, которую привез из-за "ленточки", и двух котах, одного из которых подобрал во дворе. Помогает своему друг детства, который в результате несчастного случая оказался в инвалидной коляске – и словом, и делом поддерживает. А еще "Ялта" очень хочет в Росгвардию.
"Вообще мечтаю о 116-й бригаде спецназа, но меня туда точно не возьмут, потому что у меня ноги нету", — говорит он без обиды. И тут же уверяет, что дискомфорта от протеза он не испытывает никакого, нога "как своя".
При этом боец понимает, что ему не сдать нормативы при поступлении в Росгвардию, если их несколько не "сгладят", чтобы такие как он, могли трудоустроиться и быть полезными обществу.
"Я уже обращался в Росгвардию, там сказали, что по категории годности не подхожу. Говорю: ну хорошо, я еще раз напишу. Как у меня время есть, стараюсь писать, писать, писать", - говорит он.
На замечание, что он настырный, он коротко и охотно соглашается: "Настырный".
- А что будешь делать, если вдруг попадешь в Росгвардию?
- Готов выполнять любые задачи. Делать все, что в моих силах. А в моих силах все. Хочу быть полезным. Но доказывать окружающим ничего не собираюсь. Я уже самому себе доказал, что не упал в жизни.
Грустные мысли если и посещали его, то лишь в первый момент после ранения, как только "взорвался".
"Всякая "шляпа" тогда в голову лезла. Но потом отпустило. Просто увидел других людей, у которых ранения еще потяжелее будут. И ничего! У них семьи, они и прыгают, и бегают, и нормально все у них", - признается Сергей.
"Взорвался" он между Солидаром и Бахмутом. Было это в марте 2023-го. Он наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес. Это было уже второе ранение — первое, в 2019-м, обошлось контузией и касательной по ноге, по той самой, которой теперь нет, говорит боец.
"У меня с 2014 года есть позывной "Ялта". Я его никогда не буду менять. Только позывной поменяешь — либо тебя ранят, либо убьют", — говорит он с уверенностью, в которой нет ни капли суеверия, только опыт.
На вопрос, почему он так рвется на фронт, отвечает резко и прямо: "Если мы туда рваться не будем, кто тогда там будет? Трус, который хватается за мамины и женовы юбки, туда не пойдет".
В середине ноября 2023 года сайт РИА Новости Крым рассказывал историю военнослужащего с позывным "Ялта", который получил ампутацию голени правой ноги, но, несмотря на травму, не считал себя раненым и хотел вернуться на фронт.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец Сергей Колесниченко
Боец Сергей Колесниченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боец Сергей Колесниченко
Комиссию боец с позывным "Ялта" проходил в Рязанской области, где находится его воинская часть, от которой его направили. Был признан непригодным к службе. В документе, который он получил на руки, черным по белому написано: "Д - не годен к военной службе". И чуть ниже: "необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списка личного состава воинской части". Но из списка личного состава бойца не исключили. И он остался со своими.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
О чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с ним
Георгиевский крест и ранение под Георгиевкой – история штурмовика из Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымВетераны СВОГерои СВОУчастники СВОЯлтаОбщество"Барс - Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья
20:44В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки
20:36Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах
20:33Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
20:28292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
20:22Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения света
20:14В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для Украины
20:02Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек
20:02В NASA сделали новое лунное открытие
19:39Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ
19:29Какие федеральные социальные выплаты положены в России
19:24Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова
19:18Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь
19:02Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности
18:54На Солнце прекратились вспышки – что тревожит ученых
18:41Скифское золото вернется в Крым – МИД
18:31Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
18:22Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией
18:15"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем
18:05В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса
Лента новостейМолния