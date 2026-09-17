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В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса
В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса
В Крыму объявили дополнительный отбор заявок на оформление федеральных субсидий туристическому бизнесу. Об сообщили в пресс-службе Минкурортов республики. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T18:05
2026-09-17T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Крыму объявили дополнительный отбор заявок на оформление федеральных субсидий туристическому бизнесу. Об сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.Средства выделяет правительство РФ из резервного фонда в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Размер поддержки составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника организации. Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников размер субсидии составит 81 279 рублей, напомнили в министерстве.Поддерживающая мера направлена на решение трех ключевых задач: повышение устойчивости регионального турбизнеса, сохранение кадров в индустрии, а также расчеты с туристами, которые оплатили бронь отдыха, но не смогли ею воспользоваться в условиях действия режима ЧС, отметили в ведомстве.12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Также ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Михаил Развожаев информировал, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДССФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготниковКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
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96
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крым, новости крыма, туризм в крыму, минкурортов крыма, господдержка
В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса

В Крыму на неделю продлили отбор заявок на выдачу федеральных субсидий турбизнесу

18:05 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Крыму объявили дополнительный отбор заявок на оформление федеральных субсидий туристическому бизнесу. Об сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.
"Объявлен дополнительный отбор заявок на предоставление федеральных субсидий крымскому турбизнесу. Подать заявки можно в течение недели с 18 до 25 сентября", - говорится в сообщении.
Средства выделяет правительство РФ из резервного фонда в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Размер поддержки составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника организации. Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников размер субсидии составит 81 279 рублей, напомнили в министерстве.
Поддерживающая мера направлена на решение трех ключевых задач: повышение устойчивости регионального турбизнеса, сохранение кадров в индустрии, а также расчеты с туристами, которые оплатили бронь отдыха, но не смогли ею воспользоваться в условиях действия режима ЧС, отметили в ведомстве.
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.
Также ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Михаил Развожаев информировал, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.
В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.
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