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В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына
В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына
Тропа Голицына в Новом Свете открыта для посещения после восстановительных работ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:46
2026-09-17T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Тропа Голицына в Новом Свете открыта для посещения после восстановительных работ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Минприроды Крыма.Обвал в гроте на тропе Голицына произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы стало опасно, поэтому там начали восстановительные работы.В мае этого года тропа Голицына все еще оставалась закрытой. Туристов просили не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному деревянному мостику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, тропа голицына, новый свет, новости крыма, туризм в крыму
В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына

Тропа Голицына на востоке Крыма открыта для посещения

17:46 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТропа Голицина Новый Свет
Тропа Голицина Новый Свет - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Тропа Голицына в Новом Свете открыта для посещения после восстановительных работ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Минприроды Крыма.
"Эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" уже открыт для посещения. Восстановительные работы завершены", - сообщили в ведомстве.
Обвал в гроте на тропе Голицына произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы стало опасно, поэтому там начали восстановительные работы.
В мае этого года тропа Голицына все еще оставалась закрытой. Туристов просили не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному деревянному мостику.
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