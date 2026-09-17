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В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына
В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына
Тропа Голицына в Новом Свете открыта для посещения после восстановительных работ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:46
2026-09-17T17:46
2026-09-17T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Тропа Голицына в Новом Свете открыта для посещения после восстановительных работ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Минприроды Крыма.Обвал в гроте на тропе Голицына произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы стало опасно, поэтому там начали восстановительные работы.В мае этого года тропа Голицына все еще оставалась закрытой. Туристов просили не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному деревянному мостику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына
Тропа Голицына на востоке Крыма открыта для посещения