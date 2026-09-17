https://crimea.ria.ru/20260917/v-krymu-podryadchik-ukral-tri-milliona-rubley-na-blagoustroystve-parkov-1159457631.html

В Крыму подрядчик украл три миллиона рублей на благоустройстве парков

В Крыму подрядчик украл три миллиона рублей на благоустройстве парков - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Крыму подрядчик украл три миллиона рублей на благоустройстве парков

В Красноперекопске подрядчик украл более трех миллионов рублей при исполнении муниципальных контрактов по благоустройству парковых зон. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T14:32

2026-09-17T14:32

2026-09-17T14:32

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суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Красноперекопске подрядчик украл более трех миллионов рублей при исполнении муниципальных контрактов по благоустройству парковых зон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, контракты на разработку проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны и капремонту в местных скверах, между фирмой, возглавляемой подсудимым, и администрациями Красноперекопска и Ишунского сельского поселения были заключены в 2021 году.Незаконную деятельность пресекли правоохранители. Суд приговорил виновного к пяти годам исправительной колонии общего режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере госконтрактов на три года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеровВ Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворовВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве

красноперекопск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, красноперекопск, происшествия, прокуратура республики крым, суд