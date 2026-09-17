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В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ

В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ

В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T15:48

2026-09-17T15:48

2026-09-17T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза. Об этом РИА Новости Крым сообщили в сервисе "Авито Услуги".Также крымчане стали чаще искать преподавателей для повышения успеваемости и помощи с домашними заданиями. Средняя стоимость занятия с репетитором по ОГЭ и ЕГЭ составила 1 100 рублей за один академический час занятия.В частности, спрос на занятия для повышения успеваемости вырос на 72% за месяц. Интерес к подготовке к всероссийской проверочной работы (ВПР) увеличился на 84%, к помощи с домашними заданиями — на 68%, к олимпиадам – на 33%. Средняя стоимость занятий для повышения успеваемости и подготовки к ВПР составила около 1 000 рублей, к олимпиадам — 1 200 рублей.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что ведомство не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускниковНа шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учениковВ Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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