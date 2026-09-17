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В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ
В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ
В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T15:48
2026-09-17T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза. Об этом РИА Новости Крым сообщили в сервисе "Авито Услуги".Также крымчане стали чаще искать преподавателей для повышения успеваемости и помощи с домашними заданиями. Средняя стоимость занятия с репетитором по ОГЭ и ЕГЭ составила 1 100 рублей за один академический час занятия.В частности, спрос на занятия для повышения успеваемости вырос на 72% за месяц. Интерес к подготовке к всероссийской проверочной работы (ВПР) увеличился на 84%, к помощи с домашними заданиями — на 68%, к олимпиадам – на 33%. Средняя стоимость занятий для повышения успеваемости и подготовки к ВПР составила около 1 000 рублей, к олимпиадам — 1 200 рублей.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что ведомство не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускниковНа шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учениковВ Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
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авито, егэ, огэ, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, экзамены, школа
В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ

В начале учебного года в Крыму почти в два раза вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ

15:48 17.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по математике в школах России
Сдача ЕГЭ по математике в школах России - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза. Об этом РИА Новости Крым сообщили в сервисе "Авито Услуги".
"В августе спрос на подготовку к ЕГЭ вырос на 56% по сравнению с июлем. Интерес к подготовке к ОГЭ увеличился на 88%. Спрос в обоих направлениях рос быстрее предложения: количество объявлений о подготовке к ЕГЭ увеличилось на 38%, к ОГЭ на 45%", - отмечают аналитики сервиса.
Также крымчане стали чаще искать преподавателей для повышения успеваемости и помощи с домашними заданиями. Средняя стоимость занятия с репетитором по ОГЭ и ЕГЭ составила 1 100 рублей за один академический час занятия.
В частности, спрос на занятия для повышения успеваемости вырос на 72% за месяц. Интерес к подготовке к всероссийской проверочной работы (ВПР) увеличился на 84%, к помощи с домашними заданиями — на 68%, к олимпиадам – на 33%. Средняя стоимость занятий для повышения успеваемости и подготовки к ВПР составила около 1 000 рублей, к олимпиадам — 1 200 рублей.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что ведомство не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится.
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