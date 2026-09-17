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В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов" - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"
В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов" - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"
По аналогии с "компьютерной грамотностью" в Крыму идет активное обучение "грамотности дронов". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил учредитель... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:47
2026-09-17T13:47
крым
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
образование в крыму и севастополе
беспилотные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. По аналогии с "компьютерной грамотностью" в Крыму идет активное обучение "грамотности дронов". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Акуленко."Мы не думали, что ребята настолько этим заинтересуются. Когда-то была компьютерная грамотность, сейчас мы приходим к грамотности дронов. Чтобы молодые люди понимали сам механизм управления дронами, умели управлять и в дальнейшем осваивать определенную профессию", - рассказал Акуленко.Он добавил, что власти Крыма заинтересованы в обучении молодежи управлению дронами. В институте беспилотных систем применяются новые образовательные технологии. В дальнейшем их можно будет применять и в других сферах образования.По словам учредителя Крымского исследовательского института беспилотных технологий, исполнительного директора проекта "Крымская лига дронов" Игоря Бойко, в Крыму обучают не просто управлению дронами, а дают профессиональное образование в этой сфере.Он рассказал, что основная задача института – подготовка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также силовых структур, которые обеспечивают безопасность региона.Однако в процессе преподавания молодым людям, не связанным ранее со сферой беспилотников, применяется аналогичная методология обучения взрослых."В процессе, на практике, мы пришли к выводу, что вполне реально молодому человеку за неделю понять навыки управления дронами", - подчеркнул Бойко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:БПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛАКто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, образование в крыму и севастополе, беспилотные войска
В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"

В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов" по аналогии с компьютерной грамотностью

13:47 17.09.2026
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. По аналогии с "компьютерной грамотностью" в Крыму идет активное обучение "грамотности дронов". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Акуленко.
"Мы не думали, что ребята настолько этим заинтересуются. Когда-то была компьютерная грамотность, сейчас мы приходим к грамотности дронов. Чтобы молодые люди понимали сам механизм управления дронами, умели управлять и в дальнейшем осваивать определенную профессию", - рассказал Акуленко.
Он добавил, что власти Крыма заинтересованы в обучении молодежи управлению дронами. В институте беспилотных систем применяются новые образовательные технологии. В дальнейшем их можно будет применять и в других сферах образования.
По словам учредителя Крымского исследовательского института беспилотных технологий, исполнительного директора проекта "Крымская лига дронов" Игоря Бойко, в Крыму обучают не просто управлению дронами, а дают профессиональное образование в этой сфере.
"Мы обучаем ребят профессиональному образованию - оператору беспилотника со взлетной массой до 30 килограмм", - сообщил Бойко.
Он рассказал, что основная задача института – подготовка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также силовых структур, которые обеспечивают безопасность региона.
Однако в процессе преподавания молодым людям, не связанным ранее со сферой беспилотников, применяется аналогичная методология обучения взрослых.
"В процессе, на практике, мы пришли к выводу, что вполне реально молодому человеку за неделю понять навыки управления дронами", - подчеркнул Бойко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв.
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