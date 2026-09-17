https://crimea.ria.ru/20260917/v-krymu-molodezh-obuchayut-gramotnosti-dronov-1159455643.html

В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"

В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов" - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"

По аналогии с "компьютерной грамотностью" в Крыму идет активное обучение "грамотности дронов". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил учредитель... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T13:47

2026-09-17T13:47

2026-09-17T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. По аналогии с "компьютерной грамотностью" в Крыму идет активное обучение "грамотности дронов". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Акуленко."Мы не думали, что ребята настолько этим заинтересуются. Когда-то была компьютерная грамотность, сейчас мы приходим к грамотности дронов. Чтобы молодые люди понимали сам механизм управления дронами, умели управлять и в дальнейшем осваивать определенную профессию", - рассказал Акуленко.Он добавил, что власти Крыма заинтересованы в обучении молодежи управлению дронами. В институте беспилотных систем применяются новые образовательные технологии. В дальнейшем их можно будет применять и в других сферах образования.По словам учредителя Крымского исследовательского института беспилотных технологий, исполнительного директора проекта "Крымская лига дронов" Игоря Бойко, в Крыму обучают не просто управлению дронами, а дают профессиональное образование в этой сфере.Он рассказал, что основная задача института – подготовка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также силовых структур, которые обеспечивают безопасность региона.Однако в процессе преподавания молодым людям, не связанным ранее со сферой беспилотников, применяется аналогичная методология обучения взрослых."В процессе, на практике, мы пришли к выводу, что вполне реально молодому человеку за неделю понять навыки управления дронами", - подчеркнул Бойко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:БПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛАКто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, образование в крыму и севастополе, беспилотные войска