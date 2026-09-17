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В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школу
В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школу - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школу
В Бахчисарайском районе Крыма в ДТП пострадал семилетний ребенок, который внезапно выбежал на дорогу и попал под микроавтобус. Об этом сообщается на официальном РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:02
2026-09-17T17:02
2026-09-17T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в ДТП пострадал семилетний ребенок, который внезапно выбежал на дорогу и попал под микроавтобус. Об этом сообщается на официальном канале МВД по Республике Крым в МАКС.Авария произошла в четверг утром на автодороге Песчаное – Почтовое.С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.По данным прокуратуры Крыма, ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчик и его сестра направлялись в школу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, полиция организовала проверку по факту аварии. Надзорное ведомство контролирует ее ход.Ранее сообщалось, что в Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину. ДТП произошло на улице Тараса Шевченко. Ребенок с травмами доставлен в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской областиНа трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусомТройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школу
В Бахчисарайском районе Крыма 7-летний ребенок попал под машину по пути в школу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в ДТП пострадал семилетний ребенок, который внезапно выбежал на дорогу и попал под микроавтобус. Об этом сообщается на официальном канале МВД по Республике Крым в МАКС.
Авария произошла в четверг утром на автодороге Песчаное – Почтовое.
"Вблизи села Каштаны водитель микроавтобуса Volkswagen 1973 года рождения на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил наезд на мальчика, который в сопровождении старшей сестры внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящей на второстепенной дороге фуры", – говорится в сообщении.
С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.
По данным прокуратуры Крыма, ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчик и его сестра направлялись в школу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, полиция организовала проверку по факту аварии. Надзорное ведомство контролирует ее ход.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
. ДТП произошло на улице Тараса Шевченко. Ребенок с травмами доставлен в больницу.
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