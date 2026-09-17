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В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для Украины

В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для Украины

Уничтожение на трибуне Европарламента портретов украинских нацистов – главарей УПА* – депутатом от Польши является символом большой геополитической игры, по... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:14

2026-09-17T20:14

2026-09-17T20:14

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Олег Шевченко: Европа рассчитывает после Украины бросить Польшу в огонь противостояния с РФ Олег Шевченко: Европа рассчитывает после Украины бросить Польшу в огонь противостояния с РФ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Уничтожение на трибуне Европарламента портретов украинских нацистов – главарей УПА* – депутатом от Польши является символом большой геополитической игры, по итогу которой Варшава отводит себе роль господина, а Украине – холопа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский, выступая с трибуны с заявлением об Украине, призвал не давать Киеву ни цента из-за героизации военных преступников – Бандеры и Шухевича, которые "ответственны за массовые этнические чистки в отношении поляков", и в завершение своего выступления порвал их портреты.По словам политолога, хотя и выглядело это весьма эффектно, но вовсе не означало, что Польша намерена бороться с нацизмом на Украине, ведь Варшава совершенно не заинтересована в том, чтобы излечить от этой "болезни" украинский народ.Бандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской ГерманииСамое главное заключается в том, что сегодня "сама Польша – это арьергард неонацизма", там крайне сильны неонацистские бурления и это чревато, сказал Шевченко."Польша – это достаточно моноэтничная страна, каких мало, поляки практически "зачистили" другие этносы и являются доминирующим. Польский язык – доминирующий. Польский вариант католицизма – доминирующий. Польша превыше всего, и поляк – это аристократ, шляхта, а все остальное – быдло. Это самосознание выстрелило в XXI веке необыкновенно сильно", – прокомментировал Шевченко.Он подчеркнул, что произошло это не случайно, ведь в годы Второй мировой войны глава польского государства Юзеф Пилсудский "не просто встречался с руководителями Третьего рейха в нацистской Германии – они находили общие националистические идеи", то есть "нацизм в Польше очень силен"."Базис нацизма середины ХХ века в Польше и в Германии крайне совпадал. И довольно долгое время польское руководство немцы рассматривали как союзников по нацистским воззрениям против России. И когда Гитлер начал войну против Польши, для многих поляков это было довольно неожиданым... Надзиратели многих лагерей смерти были этническими поляками. И многие этнические поляки входили в такие эскадроны смерти в рамках гестапо", – добавил эксперт.А потому все нынешние демонстрации "За свободный Львов" – это демонстрации за польский Львов, продолжает Шевченко. И оказанная Варшавой ранее военная "помощь" Украине не что иное, как усиление Польшей самой себя для реализации своих целей в рамках антироссийских устремлений Европы. То есть фактически в период СВО "Польша заработала", считает политолог.Именно благодаря этой своей новой миссии на старый лад Польша получает сегодня от Европы множество преференций и то влияние, которого раньше не имела, добавил он.В результате "франко-германская хватка на горле европейских стран потихонечку разжимается, а на место несогласного Виктора Орбана, который выступал с точки зрения суверенных взглядов своей страны, выступает Польша", отмечает Шевченко.Одновременно польское население активно готовят к тому , что "нужно восстановить Великую Польшу от Балтийского до Черного моря": выходят соответствующие книги и фильмы, печатаются исторические карты.Шевченко уверен, что, если польские формирования придут на Западную Украину, то "мало украинцам не покажется".* Террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский на поводке: что будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с Польшей"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины

https://crimea.ria.ru/20260711/volynskaya-reznya--kak-eto-bylo-i-kto-v-otvete-1157438610.html

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польша, украина, европа, мнения, неонацизм, политика, внешняя политика, олег шевченко, в мире