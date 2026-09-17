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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
Умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T14:43
2026-09-17T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, пишет РИА Новости.Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в Хабаровском крае. Он стал олимпийским чемпионом в 1988 году на Играх в Калгари, где выиграл эстафету 4×7,5 км в составе сборной СССР. Также в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехаммере он завоевал золото в спринтерской гонке. Сергей Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете, выиграв трофей в сезоне-1989/90. Всего на мировых первенствах он взял 13 медалей. Также спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира – в сезонах 1990 и 1991 годов.Кроме того, спортсмену присвоили звания "Заслуженный мастер спорта СССР" в 1988 году и "Заслуженный мастер спорта России". Среди его наград – ордена "За личное мужество", "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медаль "За отличие в службе" I степени.По окончании карьеры Чепиков был депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, спорт, утраты, память
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, пишет РИА Новости.
Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в Хабаровском крае. Он стал олимпийским чемпионом в 1988 году на Играх в Калгари, где выиграл эстафету 4×7,5 км в составе сборной СССР. Также в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехаммере он завоевал золото в спринтерской гонке. Сергей Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете, выиграв трофей в сезоне-1989/90. Всего на мировых первенствах он взял 13 медалей. Также спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира – в сезонах 1990 и 1991 годов.
Кроме того, спортсмену присвоили звания "Заслуженный мастер спорта СССР" в 1988 году и "Заслуженный мастер спорта России". Среди его наград – ордена "За личное мужество", "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медаль "За отличие в службе" I степени.
По окончании карьеры Чепиков был депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.
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