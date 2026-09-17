https://crimea.ria.ru/20260917/umer-dvukratnyy-olimpiyskiy-chempion-po-biatlonu-sergey-chepikov-1159458004.html

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T14:43

2026-09-17T14:43

2026-09-17T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, пишет РИА Новости.Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в Хабаровском крае. Он стал олимпийским чемпионом в 1988 году на Играх в Калгари, где выиграл эстафету 4×7,5 км в составе сборной СССР. Также в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехаммере он завоевал золото в спринтерской гонке. Сергей Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете, выиграв трофей в сезоне-1989/90. Всего на мировых первенствах он взял 13 медалей. Также спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира – в сезонах 1990 и 1991 годов.Кроме того, спортсмену присвоили звания "Заслуженный мастер спорта СССР" в 1988 году и "Заслуженный мастер спорта России". Среди его наград – ордена "За личное мужество", "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медаль "За отличие в службе" I степени.По окончании карьеры Чепиков был депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, спорт, утраты, память