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Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ
Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам на территории Украины и морским судам с военными грузами для ВСУ. Об этом в четверг сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T19:39
2026-09-17T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам на территории Украины и морским судам с военными грузами для ВСУ. Об этом в четверг сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, в порту Черноморск в Одесской области разбито морское судно с грузом военного назначения.В ночь на 17 сентября Вооруженные Силы России поразили крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях. Также были разбиты цеха по производству и хранению разных типов беспилотников. Удар нанесен и по аккумуляторному парку хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.В Запорожской области был поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", являющийся ключевым предприятием металлургической промышленности Украины, а также сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Запорожье "Научно-производственный комплекс "Искра").Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, удары по украине, министерство обороны рф, одесская область, одесса, черное море, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ

Удары по Украине сегодня: в Черном море разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ

19:39 17.09.2026 (обновлено: 19:44 17.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам на территории Украины и морским судам с военными грузами для ВСУ. Об этом в четверг сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, в порту Черноморск в Одесской области разбито морское судно с грузом военного назначения.
"Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ", - добавили в Минобороны.
В ночь на 17 сентября Вооруженные Силы России поразили крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях. Также были разбиты цеха по производству и хранению разных типов беспилотников. Удар нанесен и по аккумуляторному парку хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.
В Запорожской области был поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", являющийся ключевым предприятием металлургической промышленности Украины, а также сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Запорожье "Научно-производственный комплекс "Искра").
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