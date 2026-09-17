https://crimea.ria.ru/20260917/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-dva-sukhogruza-s-voennym-imuschestvom-dlya-vsu-1159471052.html

Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ

Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам на территории Украины и морским судам с военными грузами для ВСУ. Об этом в четверг сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T19:39

2026-09-17T19:39

2026-09-17T19:44

украина

удары по украине

министерство обороны рф

одесская область

одесса

черное море

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157672360_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6832a20919e09a380fc216eac544c0a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам на территории Украины и морским судам с военными грузами для ВСУ. Об этом в четверг сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, в порту Черноморск в Одесской области разбито морское судно с грузом военного назначения.В ночь на 17 сентября Вооруженные Силы России поразили крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях. Также были разбиты цеха по производству и хранению разных типов беспилотников. Удар нанесен и по аккумуляторному парку хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.В Запорожской области был поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", являющийся ключевым предприятием металлургической промышленности Украины, а также сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Запорожье "Научно-производственный комплекс "Искра").Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

одесская область

одесса

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, министерство обороны рф, одесская область, одесса, черное море, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу