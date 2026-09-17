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Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь
Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь
В ближайшее время в Севастополе в продаже появится топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T19:18
2026-09-17T19:18
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Севастополе в продаже появится топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор Михаил Развожаев."По поручению президента было принято решение о субсидированном бензине и полном восстановлении логистики и объемов (поставки топлива - ред.). 92-й, 95-й, дизельное топливо в достаточном количестве должны поступать на полуостров и в город Севастополь, чтобы можно было имеющийся уже достаточно длительное время дефицит постепенно сокращать", - сказал он.Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время логистика доставки топлива на полуостров улучшатся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя
Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь

В Севастополь в ближайшие недели привезут топливо по 100 рублей за литр - Развожаев

19:18 17.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Севастополе в продаже появится топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор Михаил Развожаев.
"По поручению президента было принято решение о субсидированном бензине и полном восстановлении логистики и объемов (поставки топлива - ред.). 92-й, 95-й, дизельное топливо в достаточном количестве должны поступать на полуостров и в город Севастополь, чтобы можно было имеющийся уже достаточно длительное время дефицит постепенно сокращать", - сказал он.
Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время логистика доставки топлива на полуостров улучшатся.
"И в течение ближайших недель субсидированное топливо будет поступать в таком объеме, чтобы его можно было купить по цене не выше 100 рублей в свободном доступе и без разных систем ограничений, которые мы пока вынуждены держать из-за того, что объемов не хватает", - уточнил губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости Севастополя
 
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