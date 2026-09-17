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Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь

Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь

В ближайшее время в Севастополе в продаже появится топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T19:18

2026-09-17T19:18

2026-09-17T19:18

севастополь

михаил развожаев

бензин

топливо

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дефицит топлива в крыму

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Севастополе в продаже появится топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор Михаил Развожаев."По поручению президента было принято решение о субсидированном бензине и полном восстановлении логистики и объемов (поставки топлива - ред.). 92-й, 95-й, дизельное топливо в достаточном количестве должны поступать на полуостров и в город Севастополь, чтобы можно было имеющийся уже достаточно длительное время дефицит постепенно сокращать", - сказал он.Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время логистика доставки топлива на полуостров улучшатся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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