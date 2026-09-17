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Скифское золото вернется в Крым – МИД - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Скифское золото вернется в Крым – МИД
Скифское золото вернется в Крым – МИД - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Скифское золото вернется в Крым – МИД
Россия продолжит добиваться возвращения коллекции скифского золота, которое было незаконно передано Украине, в крымские музеи. Об этом заявил директор Первого... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T18:41
2026-09-17T18:41
крым
скифское золото
ситуация вокруг скифского золота
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
музеи крыма
культура
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Россия продолжит добиваться возвращения коллекции скифского золота, которое было незаконно передано Украине, в крымские музеи. Об этом заявил директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артем Студенников в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он подчеркнул, работа будет продолжаться до тех пор, пока коллекция из крымских музеев не вернется в Крым - в те учреждения, где экспонаты находились и должны находиться. Для привлечения внимания к ситуации при посольствах России по всему миру организована выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища"."Нет смысла даже перечислять посольства - это буквально весь мир. Повсюду эта выставка вызывает большой интерес. Во многих странах узнали об этой ситуации от нас", – рассказал Студенников.О ситуации со скифским золотомКоллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота ответят за это преступление. Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как "соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова".В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Речь идет о музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – ЗахароваЧто означает готовность Украины продать скифское золото КрымаБорьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, скифское золото, ситуация вокруг скифского золота, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, музеи крыма, культура, украина
Скифское золото вернется в Крым – МИД

Россия добьется возвращения скифского золота в Крым - представитель МИД

18:41 17.09.2026
 
© © Sputnik/Геннадий Мельник / Перейти в фотобанкВ музее Акрополя (Греция) проходит выставка трех уникальных золотых предметов из скифской коллекции Эрмитажа
В музее Акрополя (Греция) проходит выставка трех уникальных золотых предметов из скифской коллекции Эрмитажа
© © Sputnik/Геннадий Мельник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Россия продолжит добиваться возвращения коллекции скифского золота, которое было незаконно передано Украине, в крымские музеи. Об этом заявил директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артем Студенников в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы будем продолжать добиваться возвращения коллекции столь долго, сколько это потребуется... Мы находимся в постоянном контакте со всеми российскими структурами, министерствами и ведомствами, постоянно обмениваемся информацией и координируем усилия", – отметил Студенников.
Он подчеркнул, работа будет продолжаться до тех пор, пока коллекция из крымских музеев не вернется в Крым - в те учреждения, где экспонаты находились и должны находиться. Для привлечения внимания к ситуации при посольствах России по всему миру организована выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища".
"Нет смысла даже перечислять посольства - это буквально весь мир. Повсюду эта выставка вызывает большой интерес. Во многих странах узнали об этой ситуации от нас", – рассказал Студенников.

О ситуации со скифским золотом

Коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота ответят за это преступление. Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как "соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова".
В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Речь идет о музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.
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КрымСкифское золотоСитуация вокруг скифского золотаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиМузеи КрымаКультураУкраина
 
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