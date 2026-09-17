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Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе
Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе
США и Европа стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций РФ и Ирана на юге Кавказа, при этом самому Западу в Закавказье нужны только контроль РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:56
2026-09-17T13:56
сергей шойгу
совет безопасности россии
политика
кавказ
армения
азербайджан
россия
сша
европарламент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. США и Европа стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций РФ и Ирана на юге Кавказа, при этом самому Западу в Закавказье нужны только контроль над ресурсами и логистические пути. Об этом в четверг на заседании президиума научно-экспертного совета Совета Безопасности РФ заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.При этом, по словам Шойгу, несмотря на изменившуюся в мире ситуацию, на которую влияют новые факторы, включая кризисы вокруг Ормузского пролива и на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, изменения в армяно-азербайджанских отношениях и другие факторы, Запад продолжает дестабилизацию, максимализацию угроз. Все это в перспективе нацелено на изоляцию России от глобальных процессов."Поэтому наши стратегические противники не жалели и не жалеют сил и ресурсов на то, чтобы разорвать связи закавказских государств с Россией и создать на наших границах очаги напряженности", - сказал он.Наиболее показательной в Закавказье секретарь Совбеза РФ назвал ситуацию в Армении. Он напомнил, что в 90-е годы Россия спасла эту страну от экономического и энергетического коллапса, а за десять лет членства в ЕАЭС экономика Армении выросла почти в три раза. При этом Ереван проводит "рейдерский захват" предприятий в Армении, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, и в целом – стремится к расширению взаимодействия с НАТО, показывает откровенно потребительское отношение к ЕАЭС и ОДКБ.На этом фоне он отметил стабилизацию отношений между Россией и Азербайджаном, в результате совместных усилий кризис в двусторонних связях удалось преодолеть. Также глава Совбеза подчеркнул готовность РФ содействовать развитию экономических и гуманитарных связей с Грузией, в политическую ситуацию в которой также пытается бесцеремонно вмешаться Запад.Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве нужно понимать, как развивать отношения дальше, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о выходе из ОДКБЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
кавказ
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сергей шойгу, совет безопасности россии , политика, кавказ, армения, азербайджан, россия, сша, европарламент , европа
Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе

Западу на Южном Кавказе нужны только ресурсы и логистические пути – Шойгу

13:56 17.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. США и Европа стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций РФ и Ирана на юге Кавказа, при этом самому Западу в Закавказье нужны только контроль над ресурсами и логистические пути. Об этом в четверг на заседании президиума научно-экспертного совета Совета Безопасности РФ заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
"США и Европа, как и ранее, стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций России и Ирана и установлении своих правил на Южном Кавказе. С учетом этих тенденций Россия должна действовать точечно, адресно, жестко отстаивая свои интересы", - цитирует Шойгу РИА Новости.
При этом, по словам Шойгу, несмотря на изменившуюся в мире ситуацию, на которую влияют новые факторы, включая кризисы вокруг Ормузского пролива и на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, изменения в армяно-азербайджанских отношениях и другие факторы, Запад продолжает дестабилизацию, максимализацию угроз. Все это в перспективе нацелено на изоляцию России от глобальных процессов.
"Поэтому наши стратегические противники не жалели и не жалеют сил и ресурсов на то, чтобы разорвать связи закавказских государств с Россией и создать на наших границах очаги напряженности", - сказал он.
Наиболее показательной в Закавказье секретарь Совбеза РФ назвал ситуацию в Армении. Он напомнил, что в 90-е годы Россия спасла эту страну от экономического и энергетического коллапса, а за десять лет членства в ЕАЭС экономика Армении выросла почти в три раза. При этом Ереван проводит "рейдерский захват" предприятий в Армении, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, и в целом – стремится к расширению взаимодействия с НАТО, показывает откровенно потребительское отношение к ЕАЭС и ОДКБ.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил наше отношение к этому совершенно однозначно – Еревану необходимо определиться с курсом и провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Хочу подчеркнуть: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, и каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия", - подчеркнул Шойгу.

На этом фоне он отметил стабилизацию отношений между Россией и Азербайджаном, в результате совместных усилий кризис в двусторонних связях удалось преодолеть. Также глава Совбеза подчеркнул готовность РФ содействовать развитию экономических и гуманитарных связей с Грузией, в политическую ситуацию в которой также пытается бесцеремонно вмешаться Запад.
Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве нужно понимать, как развивать отношения дальше, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке.
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