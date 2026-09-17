https://crimea.ria.ru/20260917/shoygu-nazval-tseli-zapada-na-yuzhnom-kavkaze-1159456359.html

Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе

Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе

США и Европа стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций РФ и Ирана на юге Кавказа, при этом самому Западу в Закавказье нужны только контроль РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T13:56

2026-09-17T13:56

2026-09-17T13:56

сергей шойгу

совет безопасности россии

политика

кавказ

армения

азербайджан

россия

сша

европарламент

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159456244_0:68:3074:1797_1920x0_80_0_0_b0d7d759758bfc10910450bcb2ca8011.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. США и Европа стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций РФ и Ирана на юге Кавказа, при этом самому Западу в Закавказье нужны только контроль над ресурсами и логистические пути. Об этом в четверг на заседании президиума научно-экспертного совета Совета Безопасности РФ заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.При этом, по словам Шойгу, несмотря на изменившуюся в мире ситуацию, на которую влияют новые факторы, включая кризисы вокруг Ормузского пролива и на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, изменения в армяно-азербайджанских отношениях и другие факторы, Запад продолжает дестабилизацию, максимализацию угроз. Все это в перспективе нацелено на изоляцию России от глобальных процессов."Поэтому наши стратегические противники не жалели и не жалеют сил и ресурсов на то, чтобы разорвать связи закавказских государств с Россией и создать на наших границах очаги напряженности", - сказал он.Наиболее показательной в Закавказье секретарь Совбеза РФ назвал ситуацию в Армении. Он напомнил, что в 90-е годы Россия спасла эту страну от экономического и энергетического коллапса, а за десять лет членства в ЕАЭС экономика Армении выросла почти в три раза. При этом Ереван проводит "рейдерский захват" предприятий в Армении, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, и в целом – стремится к расширению взаимодействия с НАТО, показывает откровенно потребительское отношение к ЕАЭС и ОДКБ.На этом фоне он отметил стабилизацию отношений между Россией и Азербайджаном, в результате совместных усилий кризис в двусторонних связях удалось преодолеть. Также глава Совбеза подчеркнул готовность РФ содействовать развитию экономических и гуманитарных связей с Грузией, в политическую ситуацию в которой также пытается бесцеремонно вмешаться Запад.Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве нужно понимать, как развивать отношения дальше, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о выходе из ОДКБЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС

кавказ

армения

азербайджан

россия

сша

европа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, совет безопасности россии , политика, кавказ, армения, азербайджан, россия, сша, европарламент , европа