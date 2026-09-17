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Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО

Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО

47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T08:54

2026-09-17T08:54

2026-09-17T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. 47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ России, на мужчины заведено уголовное дело по статье о государственной измене.По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины с помощью мессенджера Telegram и получил задание куратора.Уголовное дело открыто по статьям о госизмене, контрабанде вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. В ведомстве подчеркивают, что максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея АксеноваГражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскимиФигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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