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Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО
Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО
47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. 47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ России, на мужчины заведено уголовное дело по статье о государственной измене.По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины с помощью мессенджера Telegram и получил задание куратора.Уголовное дело открыто по статьям о госизмене, контрабанде вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. В ведомстве подчеркивают, что максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея АксеноваГражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскимиФигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор
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новости севастополя, новости крыма, крым, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО

Севастопольца задержали за контрабанду оружия Украине для применения в зоне спецоперации

08:54 17.09.2026 (обновлено: 09:02 17.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. 47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ России, на мужчины заведено уголовное дело по статье о государственной измене.
По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины с помощью мессенджера Telegram и получил задание куратора.
"По заданию куратора занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны, для последующего использования противником в зоне специальной военной операции", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уголовное дело открыто по статьям о госизмене, контрабанде вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. В ведомстве подчеркивают, что максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы.
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