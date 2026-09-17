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Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес

Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес

В Севастополе еще семь будущих предпринимателей получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T16:49

2026-09-17T16:49

2026-09-17T16:53

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общество

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе еще семь будущих предпринимателей получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, участники планируют открыть в городе мастерскую по индивидуальному пошиву и ремонту одежды, производить панели управления для бассейнового оборудования и инженерных сетей, а также делать мебель.Кроме того, комиссия одобрила бизнес-планы по открытию студии электроэпиляции, сдаче в аренду оборудования для записи аудио- и видеопродукции, а также по оказанию услуг монтажа натяжных потолков.После успешной защиты проекта, предприниматель может потратить выделенные ему 300 тысяч рублей на расходные материалы, аренду, оборудование и другое, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли и сферы общественного питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнесаОтсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявокКак бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС

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2026

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севастополь, бизнес, крымский бизнес, общество, новости севастополя, михаил развожаев