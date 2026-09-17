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Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес
Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес
В Севастополе еще семь будущих предпринимателей получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе еще семь будущих предпринимателей получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, участники планируют открыть в городе мастерскую по индивидуальному пошиву и ремонту одежды, производить панели управления для бассейнового оборудования и инженерных сетей, а также делать мебель.Кроме того, комиссия одобрила бизнес-планы по открытию студии электроэпиляции, сдаче в аренду оборудования для записи аудио- и видеопродукции, а также по оказанию услуг монтажа натяжных потолков.После успешной защиты проекта, предприниматель может потратить выделенные ему 300 тысяч рублей на расходные материалы, аренду, оборудование и другое, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли и сферы общественного питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнесаОтсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявокКак бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС
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севастополь, бизнес, крымский бизнес, общество, новости севастополя, михаил развожаев
Семеро севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на свой бизнес
В Севастополе семь молодых предпринимателей получат по 300 тысяч рублей на открытие дела
16:49 17.09.2026 (обновлено: 16:53 17.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе еще семь будущих предпринимателей получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Еще семь севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Будущие предприниматели успешно защитили бизнес-планы перед комиссией в Кадровом центре "Работа России" и в ближайшее время смогут запустить свои проекты", - сообщил Развожаев.
По информации губернатора, участники планируют открыть в городе мастерскую по индивидуальному пошиву и ремонту одежды, производить панели управления для бассейнового оборудования и инженерных сетей, а также делать мебель.
Кроме того, комиссия одобрила бизнес-планы по открытию студии электроэпиляции, сдаче в аренду оборудования для записи аудио- и видеопродукции, а также по оказанию услуг монтажа натяжных потолков.
После успешной защиты проекта, предприниматель может потратить выделенные ему 300 тысяч рублей на расходные материалы, аренду, оборудование и другое, добавил губернатор.
"В этом году из городского бюджета на поддержку программы по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности мы выделили больше 12 млн рублей, это часть нацпроекта "Кадры". С начала года при помощи службы занятости свое дело открыли 28 севастопольцев", - резюмировал Развожаев.
Ранее сообщалось
, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли и сферы общественного питания.
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