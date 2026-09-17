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Российские суды изъяли у коррупционеров имущество на три триллиона рублей
Российские суды изъяли у коррупционеров имущество на три триллиона рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Российские суды изъяли у коррупционеров имущество на три триллиона рублей
Российские суды за 2025 и первое полугодие 2026 года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше трех РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T14:13
2026-09-17T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские суды за 2025 и первое полугодие 2026 года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше трех триллионов рублей. Фрагменты выступления генпрокурора РФ Александра Гуцана на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске размещены в официальном канале Генпрокуратуры РФ в МАКС.Глава российского надзорного ведомства отметил усиление исковой работы прокуроров по обращению в доход государства коррупционных активов. Также генпрокурор РФ назвал законным и справедливым изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества даже у наследников коррупционеров. "Думаю, такая профилактика будет иметь пролонгированный эффект", – считает он.Гуцан подчеркнул, что российские прокуроры сейчас имеют доступ к более 100 различным источникам информации о доходах и расходах чиновников, в том числе централизованным базам данных, количество этих источников увеличивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала годаТоп самых громких коррупционных дел в КрымуКак в Крыму раскрывают коррупционные преступления
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новости, генпрокуратура россии, коррупция, суд
Российские суды изъяли у коррупционеров имущество на три триллиона рублей
Имущество на сумму свыше трех триллионов рублей изъяли российские суды у коррупционеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские суды за 2025 и первое полугодие 2026 года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше трех триллионов рублей. Фрагменты выступления генпрокурора РФ Александра Гуцана на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске размещены в официальном канале Генпрокуратуры РФ в МАКС.
"По итогам прошлого года и в первом полугодии текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму более трех триллионов рублей. В пользу казны обращены тысячи домов, квартир и другой недвижимости, транспортных средств, финансовые активы. Производственные комплексы и связанные с ними бизнес структуры, нажитые с использование коррупционного ресурса", – перечислил Гуцан.
Глава российского надзорного ведомства отметил усиление исковой работы прокуроров по обращению в доход государства коррупционных активов. Также генпрокурор РФ назвал законным и справедливым изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества даже у наследников коррупционеров. "Думаю, такая профилактика будет иметь пролонгированный эффект", – считает он.
Гуцан подчеркнул, что российские прокуроры сейчас имеют доступ к более 100 различным источникам информации о доходах и расходах чиновников, в том числе централизованным базам данных, количество этих источников увеличивается.
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