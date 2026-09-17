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Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
В четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:34
2026-09-17T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА.Издание отмечает, что с начала украинского конфликта Беларусь выступает в качестве гуманитарного коридора и площадки для проведения переговоров, обменов пленными, гражданских лиц, телами погибших.Ранее сообщалось, что Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей.26 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии. 24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – Лантратова170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского пленаУкраинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
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Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих
13:34 17.09.2026 (обновлено: 13:39 17.09.2026)