Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260917/rossiya-i-ukraina-proveli-ocherednoy-obmen-telami-pogibshikh-soldat-1159455254.html
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
В четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:34
2026-09-17T13:39
новости
россия
украина
белоруссия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159455383_6:0:870:486_1920x0_80_0_0_82c5375f5128417ffc4cdf9d3604c80b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА.Издание отмечает, что с начала украинского конфликта Беларусь выступает в качестве гуманитарного коридора и площадки для проведения переговоров, обменов пленными, гражданских лиц, телами погибших.Ранее сообщалось, что Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей.26 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии. 24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – Лантратова170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского пленаУкраинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
россия
украина
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159455383_117:0:765:486_1920x0_80_0_0_598a2f9046a9dda40b20f88d625167e4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, украина, белоруссия
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих

13:34 17.09.2026 (обновлено: 13:39 17.09.2026)
 
© БЕЛТАОбмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной
Обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной
© БЕЛТА
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Обмен прошел в пункте пропуска "Новая Гута". Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина – 23 тела погибших военнослужащих", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что с начала украинского конфликта Беларусь выступает в качестве гуманитарного коридора и площадки для проведения переговоров, обменов пленными, гражданских лиц, телами погибших.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей.
26 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии. 24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – Лантратова
170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена
Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
НовостиРоссияУкраинаБелоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Российские суды изъяли у коррупционеров имущество на три триллиона рублей
14:07Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
13:56Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе
13:47В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"
13:34Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
13:25Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе
13:10В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций
13:03СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области
12:52В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
12:39Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие
12:22Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость
12:07Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
12:05ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз
11:50ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"
11:26ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
11:17Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство
11:02На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова
10:45Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
10:39Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
10:33За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния