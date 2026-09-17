Рейтинг@Mail.ru
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260917/remont-dorogi-v-krym-iz-krasnodarskogo-kraya-zavershili-dosrochno-1159467486.html
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно
Ремонт трех участков дорог, ведущих из Краснодарского края в Крым и по территории региона к южным портам, завершен досрочно. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:56
2026-09-17T17:56
марат хуснуллин
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143598431_73:122:1128:715_1920x0_80_0_0_82dbc0e615590bb2154af22e965aeb5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Ремонт трех участков дорог, ведущих из Краснодарского края в Крым и по территории региона к южным портам, завершен досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.По информации Хуснуллина, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с начала 2026 года в нормативное состояние были приведены более 2,1 тысячи километров федеральных трасс. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 5,8 тысячи километров отремонтированных дорог и более 14 тысяч погонных метров инженерных сооружений.Ранее сообщалось, что правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту.До этого Хуснуллин сообщил, что в России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонтболее тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Сейчас в работе находятся 1 179 объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На участке трассы "Новороссия" меняют асфальтДорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - ГоцанюкУтвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143598431_0:0:884:663_1920x0_80_0_0_1a106b012f4036416758a16ff8e5b569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, новости
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно

В Краснодарском крае досрочно завершили ремонт дороги к Крыму – Хуснуллин

17:56 17.09.2026
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Ремонт трех участков дорог, ведущих из Краснодарского края в Крым и по территории региона к южным портам, завершен досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.

"В Краснодарском крае досрочно завершили ремонт трех участков дорог А-146 и А-290, ведущих к Крыму и южным портам", – сообщил он.

По информации Хуснуллина, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с начала 2026 года в нормативное состояние были приведены более 2,1 тысячи километров федеральных трасс. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 5,8 тысячи километров отремонтированных дорог и более 14 тысяч погонных метров инженерных сооружений.
Ранее сообщалось, что правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту.
До этого Хуснуллин сообщил, что в России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонтболее тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Сейчас в работе находятся 1 179 объектов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
 
Марат ХуснуллинРемонт и строительство дорогРемонт дорогНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:44В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки
20:36Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах
20:33Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
20:28292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
20:22Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения света
20:14В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для Украины
20:02Выплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человек
20:02В NASA сделали новое лунное открытие
19:39Удары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУ
19:29Какие федеральные социальные выплаты положены в России
19:24Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова
19:18Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь
19:02Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности
18:54На Солнце прекратились вспышки – что тревожит ученых
18:41Скифское золото вернется в Крым – МИД
18:31Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
18:22Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией
18:15"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем
18:05В Крыму стартовал дополнительный отбор заявок на субсидии для турбизнеса
17:56Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно
Лента новостейМолния