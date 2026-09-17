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Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно
Ремонт трех участков дорог, ведущих из Краснодарского края в Крым и по территории региона к южным портам, завершен досрочно. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T17:56
2026-09-17T17:56
2026-09-17T17:56
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Ремонт трех участков дорог, ведущих из Краснодарского края в Крым и по территории региона к южным портам, завершен досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.По информации Хуснуллина, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с начала 2026 года в нормативное состояние были приведены более 2,1 тысячи километров федеральных трасс. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 5,8 тысячи километров отремонтированных дорог и более 14 тысяч погонных метров инженерных сооружений.Ранее сообщалось, что правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту.До этого Хуснуллин сообщил, что в России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонтболее тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Сейчас в работе находятся 1 179 объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На участке трассы "Новороссия" меняют асфальтДорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - ГоцанюкУтвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
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марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, новости
Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочно
В Краснодарском крае досрочно завершили ремонт дороги к Крыму – Хуснуллин